Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1
Предсезонная сессия в Бахрейне завершена, но ее итоги предстоит подводить все ближайшие дни. Начнем с того, что сведем все времена и пройденные круги в одну таблицу. Точнее, в четыре
В общей сложности 20 пилотов из десяти команд провели на тестах 25,5 часов, разделенные на шесть сессий, и преодолели 3983 кругов. Пройденная пелотоном дистанция составила 21 556 километров – это больше половины экватора.
Самым быстрым получился финальный день тестов. Именно по этой причине действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, который в субботу не садился за руль, в сводной таблице оказался только 11-м.
Сводные результаты тестов Ф1 в Бахрейне, 23-25 февраля
|Поз
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|Шины
|Круги
|1.
|Серхио Перес
|Red Bull
|1:30.305
|–
|С4
|3Д
|2.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:30.664
|0,359
|С5
|3Д
|3.
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|1:30.827
|0,522
|С5
|3Д
|4.
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:31.024
|0,719
|С4
|3Д
|5.
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:31.036
|0,731
|С4
|3У
|6.
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:31.261
|0,956
|С4
|3Д
|7.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|1:31.381
|1,076
|С4
|3Д
|8.
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:31.442
|1,137
|С5
|3У
|9.
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|1:31.450
|1,145
|С4
|3Д
|10.
|Чжоу Гауньюй
|Alfa Romeo
|1:31.610
|1,305
|С5
|2Д
|11.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:31.650
|1,345
|С3
|2Д
|12.
|Фелипе Другович
|Aston Martin
|1:32.075
|1,750
|С5
|3У
|13.
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:32.160
|1,855
|С3
|3Д
|14.
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|1:32.222
|1,917
|С4
|2Д
|15.
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|1:32.466
|2,161
|С5
|2Д
|16.
|Логан Сарджент
|Williams
|1:32.549
|2,244
|С5
|2Д
|17.
|Пьер Гасли
| Alpine
|1:32.762
|
2,457
|
С3
|
3У
|18.
|Алекс Элбон
|Williams
|1:32.793
|2,488
|С5
|3У
|19.
|Оскар Пиастри
|McLaren
|1:33.175
|2,870
|С3
|2Д
|20.
|Эстебан Окон
| Alpine
|1:33.257
|
2,952
|
С3
|
3Д
*1, 2 или 3 – день тестов; У или Д – утренняя или дневная часть заездов
Впрочем, тут важно смотреть на темп команд, а не гонщиков – так что у Red Bull нет поводов для волнения.
Исходя из того, как развивались события в Сахире, результат Alfa Romeo выглядит выше реальных возможностей машины, а Ferrari – ниже.
А вот поклонникам McLaren, Williams и особенно Alpine, похоже, есть, о чем задуматься.
Рейтинг надежности на этих тестах не столь любопытен, как год назад. Машины ездят много, долго и почти без поломок, позволяя командам выполнять программы.
Дистанция, пройденная пилотами на тестах (круги)
|Поз
|Гонщик
|Команда
|23 фев
|24 фев
|25 фев
|Всего
|1.
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|60
|130
|80
|270 / 203*
|2.
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|85
|74
|87
|246
|3.
|Логан Сарджент
|Williams
|75
|154
|229
|4.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|83
|72
|65
|220
|5.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|57
|67
|95
|219
|6.
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|72
|70
|76
|218
|7.
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|51
|68
|77
|216
|=8.
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|46
|85
|79
|210
|=8.
|Алекс Элбон
|Williams
|74
|136
|210
|10.
|Серхио Перес
|Red Bull
|76
|133
|209
|11.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|157
|47
|204
|12.
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|71
|131
|202
|13.
|Чжоу Гауньюй
|Alfa Romeo
|67
|133
|200
|14.
|Шарль Леклер
|Ferrari
|64
|68
|67
|199
|=15.
|Эстебан Окон
| Alpine
|53
|49
|76
|178
|=15.
|Джордж Расселл
|Mercedes
|69
|26
|83
|178
|17.
|Пьер Гасли
| Alpine
|60
|59
|56
|175
|18.
|Оскар Пиастри
|McLaren
|52
|74
|44
|170
|19.
|Ландо Норрис
|McLaren
|40
|65
|37
|142
|20.
|Фелипе Другович
|Aston Martin
|40
|77
|117 / 175*
*фактическая / приведенная дистанция
Фернандо Алонсо стал единственным, кто провел за рулем не полтора, как все остальные, а два дня. Неудивительно, что ветеран оказался лидером по числу кругов. Но если пересчитать достижение испанца с коэффициентом 3/4, уравняв с соперниками, он окажется в середине таблицы.
Настоящим же марафонцем на этих тестах показал себя Ник де Врис. Похоже, после прошлогодней Монцы, когда голландцу в гонке едва хватило «физики», он уделил серьезное внимание этому вопросу.
Рекордсменом по дневному пробегу остался Ферстаппен, проехавший в четверг 157 кругов, а за одну сессию больше всех накатал Кевин Магнуссен – 95 кругов после обеда в заключительный день.
В явных аутсайдерах оказались пилоты McLaren, что видно и в рейтинге команд.
Дистанция, пройденная командами на тестах (круги)
|Поз
|Команда
|23 фев
|24 фев
|25 фев
|Всего
|1.
|AlphaTauri
|131
|151
|165
|
447
|2.
|Williams
|149
|154
|136
|439
|3.
|Ferrari
|136
|138
|143
|417
|4.
|Haas
|108
|135
|172
|415
|5.
|Red Bull
|157
|123
|133
|413
|6.
|Alfa Romeo
|138
|133
|131
|402
|7.
|Mercedes
|152
|98
|148
|398
|8.
|Aston Martin
|100
|130
|157
|387
|9.
| Alpine
|113
|108
|132
|353
|10.
|McLaren
|92
|139
|81
|312
В последний день Williams удалось отобрать лидерство у AlphaTauri с перевесом всего в восемь кругов.
Но в целом восемь участников чемпионата расположились совсем близко друг к другу. Haas в субботу удалось установить новый рекорд по дневной дистанции, тогда как McLaren – антирекорд.
Дистанция, пройденная производителями моторов на тестах (круги)
|Поз
|Мотор
|23 фев
|24 фев
|25 фев
|Всего
|Среднее
|1.
|Honda RBPT
|288
|274
|298
|860
|430
|2.
|Ferrari
|382
|
406
|446
|1234
|411
|3.
|Mercedes
|493
|521
|522
|1536
|384
|4.
| Renault
|113
|108
|132
|353
|353
Наконец, вот как выглядит статистика по силовым установкам. Хотя у Renault не было ни одного отказа, по пройденной дистанции французские моторы оказались в догоняющих.
Мы как всегда считали не суммарное количество кругов, а их среднее количество на одну команду каждого производителя.
В ближайшее время будет опубликован еще один интересный рейтинг – скорости команд с поправкой на составы шин и уровень топлива.
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