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Формула 1 / Февральские тесты в Бахрейне Статистика

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Предсезонная сессия в Бахрейне завершена, но ее итоги предстоит подводить все ближайшие дни. Начнем с того, что сведем все времена и пройденные круги в одну таблицу. Точнее, в четыре

Александр Кабановский
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Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1
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В общей сложности 20 пилотов из десяти команд провели на тестах 25,5 часов, разделенные на шесть сессий, и преодолели 3983 кругов. Пройденная пелотоном дистанция составила 21 556 километров – это больше половины экватора. 

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Самым быстрым получился финальный день тестов. Именно по этой причине действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, который в субботу не садился за руль, в сводной таблице оказался только 11-м.

Сводные результаты тестов Ф1 в Бахрейне, 23-25 февраля

Поз Гонщик Команда Время Отст. Шины Круги
1. Mexico Серхио Перес Austria Red Bull 1:30.305 С4
2. United Kingdom Льюис Хэмилтон Germany Mercedes 1:30.664 0,359 С5
3. Finland Валттери Боттас Switzerland Alfa Romeo 1:30.827 0,522 С5
4. Monaco Шарль Леклер Italy Ferrari 1:31.024 0,719 С4
5. Spain Карлос Сайнс Italy Ferrari 1:31.036 0,731 С4
6. Japan Юки Цунода Italy AlphaTauri 1:31.261 0,956 С4
7. Denmark Кевин Магнуссен United States Haas 1:31.381 1,076 С4
8. United Kingdom Джордж Расселл Germany Mercedes 1:31.442 1,137 С5
9. Spain Фернандо Алонсо United Kingdom Aston Martin 1:31.450 1,145 С4
10. China Чжоу Гауньюй Switzerland Alfa Romeo 1:31.610 1,305 С5
11. Netherlands Макс Ферстаппен Austria Red Bull 1:31.650 1,345 С3
12. Brazil Фелипе Другович United Kingdom Aston Martin 1:32.075 1,750 С5
13. United Kingdom Ландо Норрис United Kingdom McLaren 1:32.160 1,855 С3
14. Netherlands Ник де Врис Italy AlphaTauri 1:32.222 1,917 С4
15. Germany Нико Хюлькенберг United States Haas 1:32.466 2,161 С5
16. United States Логан Сарджент United Kingdom Williams 1:32.549 2,244 С5
17. France Пьер Гасли France Alpine
 1:32.762

2,457

С3

18. Thailand Алекс Элбон United Kingdom Williams 1:32.793 2,488 С5
19. Australia Оскар Пиастри United Kingdom McLaren 1:33.175 2,870 С3
20. France Эстебан Окон France Alpine
 1:33.257

2,952

С3

*1, 2 или 3 – день тестов; У или Д – утренняя или дневная часть заездов

Впрочем, тут важно смотреть на темп команд, а не гонщиков – так что у Red Bull нет поводов для волнения. 

Исходя из того, как развивались события в Сахире, результат Alfa Romeo выглядит выше реальных возможностей машины, а Ferrari – ниже. 

А вот поклонникам McLaren, Williams и особенно Alpine, похоже, есть, о чем задуматься.  

Рейтинг надежности на этих тестах не столь любопытен, как год назад. Машины ездят много, долго и почти без поломок, позволяя командам выполнять программы.  

Дистанция, пройденная пилотами на тестах (круги)

Поз Гонщик Команда 23 фев 24 фев 25 фев Всего
1. Spain Фернандо Алонсо United Kingdom Aston Martin 60 130 80 270 / 203*
2. Netherlands Ник де Врис Italy AlphaTauri 85 74 87 246
3. United States Логан Сарджент United Kingdom Williams 75 154   229
4. United Kingdom Льюис Хэмилтон Germany Mercedes 83 72 65 220
5. Denmark Кевин Магнуссен United States Haas 57 67 95 219
6. Spain Карлос Сайнс Italy Ferrari 72 70 76 218
7. Germany Нико Хюлькенберг United States Haas 51 68 77 216
=8. Japan Юки Цунода Italy AlphaTauri 46 85 79 210
=8. Thailand Алекс Элбон United Kingdom Williams 74   136 210
10. Mexico Серхио Перес Austria Red Bull   76 133 209
11. Netherlands Макс Ферстаппен Austria Red Bull 157 47   204
12. Finland Валттери Боттас Switzerland Alfa Romeo 71   131 202
13. China Чжоу Гауньюй Switzerland Alfa Romeo 67 133   200
14. Monaco Шарль Леклер Italy Ferrari 64 68 67 199
=15. France Эстебан Окон France Alpine
 53 49 76 178
=15. United Kingdom Джордж Расселл Germany Mercedes 69 26 83 178
17. France Пьер Гасли France Alpine
 60 59 56 175
18. Australia Оскар Пиастри United Kingdom McLaren 52 74 44 170
19. United Kingdom Ландо Норрис United Kingdom McLaren 40 65 37 142
20. Brazil Фелипе Другович United Kingdom Aston Martin 40   77 117 / 175*

*фактическая / приведенная дистанция

Фернандо Алонсо стал единственным, кто провел за рулем не полтора, как все остальные, а два дня. Неудивительно, что ветеран оказался лидером по числу кругов. Но если пересчитать достижение испанца с коэффициентом 3/4, уравняв с соперниками, он окажется в середине таблицы.

Настоящим же марафонцем на этих тестах показал себя Ник де Врис. Похоже, после прошлогодней Монцы, когда голландцу в гонке едва хватило «физики», он уделил серьезное внимание этому вопросу. 

Рекордсменом по дневному пробегу остался Ферстаппен, проехавший в четверг 157 кругов, а за одну сессию больше всех накатал Кевин Магнуссен – 95 кругов после обеда в заключительный день. 

В явных аутсайдерах оказались пилоты McLaren, что видно и в рейтинге команд.

Дистанция, пройденная командами на тестах (круги)

Поз Команда 23 фев 24 фев 25 фев Всего
1. Italy AlphaTauri 131 151 165

447
2. United Kingdom Williams 149 154 136 439
3. Italy Ferrari 136 138 143 417
4. United States Haas 108 135 172 415
5. Austria Red Bull 157 123 133 413
6. Switzerland Alfa Romeo 138 133 131 402
7. Germany Mercedes 152 98 148 398
8. United Kingdom Aston Martin 100 130 157 387
9. France Alpine
 113 108 132 353
10. United Kingdom McLaren 92 139 81 312

В последний день Williams удалось отобрать лидерство у AlphaTauri с перевесом всего в восемь кругов. 

Но в целом восемь участников чемпионата расположились совсем близко друг к другу. Haas в субботу удалось установить новый рекорд по дневной дистанции, тогда как McLaren – антирекорд. 

Дистанция, пройденная производителями моторов на тестах (круги)

Поз Мотор 23 фев 24 фев 25 фев Всего Среднее
1. JapanAustria Honda RBPT 288 274 298 860 430
2. Italy Ferrari 382

406

 446 1234 411
3. Germany Mercedes 493 521 522 1536 384
4. France Renault
 113 108 132 353 353

Наконец, вот как выглядит статистика по силовым установкам. Хотя у Renault не было ни одного отказа, по пройденной дистанции французские моторы оказались в догоняющих.

Мы как всегда считали не суммарное количество кругов, а их среднее количество на одну команду каждого производителя.

В ближайшее время будет опубликован еще один интересный рейтинг – скорости команд с поправкой на составы шин и уровень топлива.

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