Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

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В общей сложности 20 пилотов из десяти команд провели на тестах 25,5 часов, разделенные на шесть сессий, и преодолели 3983 кругов. Пройденная пелотоном дистанция составила 21 556 километров – это больше половины экватора.

Самым быстрым получился финальный день тестов. Именно по этой причине действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, который в субботу не садился за руль, в сводной таблице оказался только 11-м.

Сводные результаты тестов Ф1 в Бахрейне, 23-25 февраля

Поз Гонщик Команда Время Отст. Шины Круги 1. Серхио Перес Red Bull 1:30.305 – С4 3Д 2. Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:30.664 0,359 С5 3Д 3. Валттери Боттас Alfa Romeo 1:30.827 0,522 С5 3Д 4. Шарль Леклер Ferrari 1:31.024 0,719 С4 3Д 5. Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:31.036 0,731 С4 3У 6. Юки Цунода AlphaTauri 1:31.261 0,956 С4 3Д 7. Кевин Магнуссен Haas 1:31.381 1,076 С4 3Д 8. Джордж Расселл Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:31.442 1,137 С5 3У 9. Фернандо Алонсо Aston Martin 1:31.450 1,145 С4 3Д 10. Чжоу Гауньюй Alfa Romeo Alfa Romeo 1:31.610 1,305 С5 2Д 11. Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:31.650 1,345 С3 2Д 12. Фелипе Другович Фелипе Другович Aston Martin Aston Martin 1:32.075 1,750 С5 3У 13. McLaren 1:32.160 1,855 С3 3Д 14. Ник де Врис AlphaTauri AlphaTauri 1:32.222 1,917 С4 2Д 15. Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг Haas Haas 1:32.466 2,161 С5 2Д 16. Логан Сарджент Логан Сарджент Williams 1:32.549 2,244 С5 2Д 17. Пьер Гасли Пьер Гасли Alpine

1:32.762 2,457 С3 3У 18. Алекс Элбон Алекс Элбон Williams Williams 1:32.793 2,488 С5 3У 19. Оскар Пиастри McLaren McLaren 1:33.175 2,870 С3 2Д 20. Эстебан Окон Эстебан Окон Alpine

Alpine 1:33.257 2,952 С3 3Д

*1, 2 или 3 – день тестов; У или Д – утренняя или дневная часть заездов

Впрочем, тут важно смотреть на темп команд, а не гонщиков – так что у Red Bull нет поводов для волнения.

Исходя из того, как развивались события в Сахире, результат Alfa Romeo выглядит выше реальных возможностей машины, а Ferrari – ниже.

А вот поклонникам McLaren, Williams и особенно Alpine, похоже, есть, о чем задуматься.

Рейтинг надежности на этих тестах не столь любопытен, как год назад. Машины ездят много, долго и почти без поломок, позволяя командам выполнять программы.

Дистанция, пройденная пилотами на тестах (круги)

Поз Гонщик Команда 23 фев 24 фев 25 фев Всего 1. Фернандо Алонсо Aston Martin Aston Martin 60 130 80 270 / 203* 2. Ник де Врис AlphaTauri AlphaTauri 85 74 87 246 3. Логан Сарджент Логан Сарджент Williams Williams 75 154 229 4. Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 83 72 65 220 5. Кевин Магнуссен Haas Haas 57 67 95 219 6. Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 72 70 76 218 7. Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг Haas Haas 51 68 77 216 =8. Юки Цунода Юки Цунода AlphaTauri AlphaTauri 46 85 79 210 =8. Алекс Элбон Алекс Элбон Williams Williams 74 136 210 10. Серхио Перес Red Bull Red Bull 76 133 209 11. Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 157 47 204 12. Валттери Боттас Alfa Romeo Alfa Romeo 71 131 202 13. Чжоу Гауньюй Alfa Romeo Alfa Romeo 67 133 200 14. Шарль Леклер Ferrari Ferrari 64 68 67 199 =15. Эстебан Окон Эстебан Окон Alpine

Alpine 53 49 76 178 =15. Джордж Расселл Джордж Расселл Mercedes Mercedes 69 26 83 178 17. Пьер Гасли Пьер Гасли Alpine

Alpine 60 59 56 175 18. Оскар Пиастри McLaren McLaren 52 74 44 170 19. Ландо Норрис Ландо Норрис McLaren McLaren 40 65 37 142 20. Фелипе Другович Aston Martin Aston Martin 40 77 117 / 175*

*фактическая / приведенная дистанция

Фернандо Алонсо стал единственным, кто провел за рулем не полтора, как все остальные, а два дня. Неудивительно, что ветеран оказался лидером по числу кругов. Но если пересчитать достижение испанца с коэффициентом 3/4, уравняв с соперниками, он окажется в середине таблицы.

Настоящим же марафонцем на этих тестах показал себя Ник де Врис. Похоже, после прошлогодней Монцы, когда голландцу в гонке едва хватило «физики», он уделил серьезное внимание этому вопросу.

Рекордсменом по дневному пробегу остался Ферстаппен, проехавший в четверг 157 кругов, а за одну сессию больше всех накатал Кевин Магнуссен – 95 кругов после обеда в заключительный день.

В явных аутсайдерах оказались пилоты McLaren, что видно и в рейтинге команд.

Дистанция, пройденная командами на тестах (круги)

Поз Команда 23 фев 24 фев 25 фев Всего 1. AlphaTauri AlphaTauri 131 151 165 447 2. Williams Williams 149 154 136 439 3. Ferrari Ferrari 136 138 143 417 4. Haas Haas 108 135 172 415 5. Red Bull Red Bull 157 123 133 413 6. Alfa Romeo Alfa Romeo 138 133 131 402 7. Mercedes Mercedes 152 98 148 398 8. Aston Martin Aston Martin 100 130 157 387 9. Alpine

Alpine 113 108 132 353 10. McLaren McLaren 92 139 81 312

В последний день Williams удалось отобрать лидерство у AlphaTauri с перевесом всего в восемь кругов.

Но в целом восемь участников чемпионата расположились совсем близко друг к другу. Haas в субботу удалось установить новый рекорд по дневной дистанции, тогда как McLaren – антирекорд.

Дистанция, пройденная производителями моторов на тестах (круги)

Поз Мотор 23 фев 24 фев 25 фев Всего Среднее 1. Honda RBPT 288 274 298 860 430 2. Ferrari Ferrari 382 406 446 1234 411 3. Mercedes Mercedes 493 521 522 1536 384 4. Renault

Renault 113 108 132 353 353

Наконец, вот как выглядит статистика по силовым установкам. Хотя у Renault не было ни одного отказа, по пройденной дистанции французские моторы оказались в догоняющих.

Мы как всегда считали не суммарное количество кругов, а их среднее количество на одну команду каждого производителя.

В ближайшее время будет опубликован еще один интересный рейтинг – скорости команд с поправкой на составы шин и уровень топлива.