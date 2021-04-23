Пресс-служба Формулы 1 поделилась с болельщиками роликом, позволяющим представить, как будет выглядеть трасса Гран При Майами с точки зрения гонщиков.

Напомним, несколько дней назад было официально объявлено о проведении этапа чемпионата мира в этом американском городе начиная с 2022 года. Длина трассы, которая будет обустроена на территории города, составит чуть меньше 5,5 километров. Официально на трассе будет 19 поворотов, а количество и длина прямых позволят организовать три зоны DRS. Ожидается, что максимальная скорость болидов Ф1 на новой трассе составит 323 км/ч.

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«Длинные прямые позволят разгоняться до высоких скоростей – а также обеспечат многочисленные возможности для обгона, – утверждает пресс-релиз Ф1. – На этой трассе можно будет проводить увлекательные гонки в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности».