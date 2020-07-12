«Круг не из этого мира». Вольф впал в экстаз от поула Хэмилтона

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Гонка через
03 Часов
:
03 Минут
:
19 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
25 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
32 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
46 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
60 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
103 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
137 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

«Круг не из этого мира». Вольф впал в экстаз от поула Хэмилтона

Поделились
Комментарии
«Круг не из этого мира». Вольф впал в экстаз от поула Хэмилтона
Автор:
, Редактор Ф1
12 июл. 2020 г., 09:05

Босс команды Mercedes AMG нашел особенные слова для Льюиса после его победы в квалификации

Тото Вольф пришел в восторг от победного круга Льюиса Хэмилтона. Действующий чемпион мира выиграл квалификацию Гран При Штирии с преимуществом в 1,2 секунды над ближайшим преследователем. Такие отрывы больше характерны для восьмидесятых, чем для современной Формулы 1: сейчас машины намного ближе друг к другу по уровню, чем 30 лет назад.

«Такое можно увидеть крайне редко. Это был круг не из этого мира. Я вообще не помню, чтобы когда-нибудь отрыв первого места от второго [в квалификации] достигал 1,2 секунды, – заявил Вольф – Иногда машина и гонщик могут становиться одним целым. Это может произойти только с идеальной машиной на шинах в правильном температурном окне и с оптимальной управляемостью».

Самому Хэмилтону его круг по «Ред Булл Рингу» напомнил его выступление в Сильверстоуне-2008. Тот Гран При многие называют одним из лучших этапов Хэмилтона за его карьеру и одним из лучших выступлений какого-либо гонщика за всю историю Формулы 1. В той гонке под дождем Льюис привез всем минуту.

«Дело было в том, чтобы грамотно воспользоваться зарядом в батареях, понять, когда именно задействовать квалификационный режим, создать нужный задел от других машин – и, конечно, не допустить ошибку в решающий момент, – рассказал Хэмилтон. – Мой последний круг действительно был близок к идеалу. Он и впрямь вызвал у меня воспоминания о Сильверстоуне-2008. Это тот момент, когда ты оказываешься един с машиной; когда тебя ничто не отвлекает и ты просто струишься от одного поворота к другому».

Читайте также:

Следующая новость
Гран При Штирии: стартовая решетка в картинках

Предыдущая новость

Гран При Штирии: стартовая решетка в картинках

Самое читаемое Сегодня

В Renault объяснили, почему выбрали Алонсо вместо Феттеля
Формула 1 / Формула 1

В Renault объяснили, почему выбрали Алонсо вместо Феттеля

Онлайн. Вторая гонка Формулы 2 в Штирии
Формула 2 / Формула 2

Онлайн. Вторая гонка Формулы 2 в Штирии

«Круг не из этого мира». Вольф впал в экстаз от поула Хэмилтона
Формула 1 / Формула 1

«Круг не из этого мира». Вольф впал в экстаз от поула Хэмилтона

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята
Формула 1 / Формула 1

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята

Гонщики NASCAR устроили драку после финиша
NASCAR XFINITY / NASCAR XFINITY

Гонщики NASCAR устроили драку после финиша

Гран При Штирии: стартовая решетка в картинках
Формула 1 / Формула 1

Гран При Штирии: стартовая решетка в картинках

«Машина просто не справилась сегодня». Квята озадачили итоги квалификации
Формула 1 / Формула 1

«Машина просто не справилась сегодня». Квята озадачили итоги квалификации

Феттель сделает заявление в Венгрии
Формула 1 / Формула 1

Феттель сделает заявление в Венгрии

Самое важное:

«Круг не из этого мира». Вольф впал в экстаз от поула Хэмилтона
Формула 1 / Формула 1

«Круг не из этого мира». Вольф впал в экстаз от поула Хэмилтона

Гран При Штирии: стартовая решетка в картинках
Формула 1 / Формула 1

Гран При Штирии: стартовая решетка в картинках

В Renault объяснили, почему выбрали Алонсо вместо Феттеля
Формула 1 / Формула 1

В Renault объяснили, почему выбрали Алонсо вместо Феттеля

«Полностью доверился инженеру». Сайнс о лучшей квалификации в карьере
Формула 1 / Формула 1

«Полностью доверился инженеру». Сайнс о лучшей квалификации в карьере

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Квалификация
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Тото Вольф
Команды Mercedes В Магазин
Автор Люк Смит

Самое читаемое

1
Формула 1

В Renault объяснили, почему выбрали Алонсо вместо Феттеля

2
Формула 2

Онлайн. Вторая гонка Формулы 2 в Штирии

3
Формула 1

«Круг не из этого мира». Вольф впал в экстаз от поула Хэмилтона

4
Формула 1

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята

5
NASCAR XFINITY

Гонщики NASCAR устроили драку после финиша

Последние видео

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии 06:18
Формула 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Самое важное:

«Круг не из этого мира». Вольф впал в экстаз от поула Хэмилтона
Формула 1

«Круг не из этого мира». Вольф впал в экстаз от поула Хэмилтона

Гран При Штирии: стартовая решетка в картинках
Формула 1

Гран При Штирии: стартовая решетка в картинках

В Renault объяснили, почему выбрали Алонсо вместо Феттеля
Формула 1

В Renault объяснили, почему выбрали Алонсо вместо Феттеля

«Полностью доверился инженеру». Сайнс о лучшей квалификации в карьере
Формула 1

«Полностью доверился инженеру». Сайнс о лучшей квалификации в карьере

Перес провалил квалификацию из-за прогрева шин
Формула 1

Перес провалил квалификацию из-за прогрева шин

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.