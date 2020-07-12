«Круг не из этого мира». Вольф впал в экстаз от поула Хэмилтона

Тото Вольф пришел в восторг от победного круга Льюиса Хэмилтона. Действующий чемпион мира выиграл квалификацию Гран При Штирии с преимуществом в 1,2 секунды над ближайшим преследователем. Такие отрывы больше характерны для восьмидесятых, чем для современной Формулы 1: сейчас машины намного ближе друг к другу по уровню, чем 30 лет назад.

«Такое можно увидеть крайне редко. Это был круг не из этого мира. Я вообще не помню, чтобы когда-нибудь отрыв первого места от второго [в квалификации] достигал 1,2 секунды, – заявил Вольф – Иногда машина и гонщик могут становиться одним целым. Это может произойти только с идеальной машиной на шинах в правильном температурном окне и с оптимальной управляемостью».

Самому Хэмилтону его круг по «Ред Булл Рингу» напомнил его выступление в Сильверстоуне-2008. Тот Гран При многие называют одним из лучших этапов Хэмилтона за его карьеру и одним из лучших выступлений какого-либо гонщика за всю историю Формулы 1. В той гонке под дождем Льюис привез всем минуту.

«Дело было в том, чтобы грамотно воспользоваться зарядом в батареях, понять, когда именно задействовать квалификационный режим, создать нужный задел от других машин – и, конечно, не допустить ошибку в решающий момент, – рассказал Хэмилтон. – Мой последний круг действительно был близок к идеалу. Он и впрямь вызвал у меня воспоминания о Сильверстоуне-2008. Это тот момент, когда ты оказываешься един с машиной; когда тебя ничто не отвлекает и ты просто струишься от одного поворота к другому».