Круг Хэмилтона в Монце стал самым быстрым в истории Формулы 1

Выиграв поул на Гран При Италии, Льюис Хэмилтон установил новый рекорд трассы. Однако показанная в борьбе за поул средняя скорость – 264,362 км/ч – оказалась даже более значимой, чем время на круге. Она стала рекордной – то есть в субботу британец проехал самый быстрый круг в истории чемпионатов мира Формулы 1.

Ранее этот рекорд принадлежал Кими Райкконену – в 2018 году финн за рулем Ferrari выиграл квалификацию в той же Монце, проехав круг со средней скоростью в 263,587 км/ч.

Таким образом, знаковое для Формулы 1 достижение побито уже во второй раз за два года. Раньше аналогичные рекорды держались гораздо дольше.

16 лет лучший результат принадлежал Хуану Пабло Монтойе – колумбиец, выступавший тогда за Williams, в борьбе за поул продемонстрировал среднюю скорость в 259,83 км/ч. До этого 17 лет держался рекорд Кеке Росберга – 258 км/ч за рулем Williams на квалификации в Сильверстоуне.