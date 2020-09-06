Круг Хэмилтона в Монце стал самым быстрым в истории Формулы 1
В день, когда пилоты Ferrari не смогли попасть в первую десятку квалификации, у Скудерии отобрали еще и почетный рекорд
Выиграв поул на Гран При Италии, Льюис Хэмилтон установил новый рекорд трассы. Однако показанная в борьбе за поул средняя скорость – 264,362 км/ч – оказалась даже более значимой, чем время на круге. Она стала рекордной – то есть в субботу британец проехал самый быстрый круг в истории чемпионатов мира Формулы 1.
Ранее этот рекорд принадлежал Кими Райкконену – в 2018 году финн за рулем Ferrari выиграл квалификацию в той же Монце, проехав круг со средней скоростью в 263,587 км/ч.
Таким образом, знаковое для Формулы 1 достижение побито уже во второй раз за два года. Раньше аналогичные рекорды держались гораздо дольше.
16 лет лучший результат принадлежал Хуану Пабло Монтойе – колумбиец, выступавший тогда за Williams, в борьбе за поул продемонстрировал среднюю скорость в 259,83 км/ч. До этого 17 лет держался рекорд Кеке Росберга – 258 км/ч за рулем Williams на квалификации в Сильверстоуне.
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Италии
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Кирилл Качнов