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Круг как победа и новый контракт. Мазепин на Гран При России

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Вспоминаем сочинский этап в исполнении российского пилота

Круг как победа и новый контракт. Мазепин на Гран При России

Чего ждали: эмоционального подъема и эмоциональных ошибок

Гран При России должен был стать для Мазепина точкой средоточения всех возможных эмоций. Тут и достигший апогея конфликт с Миком Шумахером, и первый в карьере домашний этап, и наконец объявленное продление контракта. В Haas подгадали с официальным подтверждением аккурат к Сочи. Понятно, что получить контракт у себя дома Никите было вдвойне приятно. 

Сам он перед стартом Гран При вспоминал, как брал в Сочи подиумы и поулы, уверяя, что давление трибун его лишь заводит. Понятно, что на таком взводе было разумно ждать от Мазепина как успехов, так и ошибок. Все-таки и опытные пилоты не всегда справляются с подобными эмоциональными бурями, что уж говорить о дебютанте. 

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Никита Мазепин, Haas F1

Никита Мазепин, Haas F1

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Как все начиналось: без разогрева и прогрева

В пятницу Никита, уже привычно, быстрее вкатился в трассу, чем Шумахер, и опередил напарника в обеих тренировках. Правда, другие команды были для Haas недостижимы, разве что Юки Цунода оказался совсем неподалеку от Мазепина в таблице результатов. 

К сожалению, на мокрую трассу уверенность Никиты на сухой не распространялась. А отмена субботней тренировки не дала россиянину даже шанса подобрать нужный стиль пилотажа, так что квалификация вышла катастрофической. 

Мазепин не смог в конце сегмента, когда состояние трассы значительно улучшилось, прогреть промежуточные шины и проиграл Шумахеру почти четыре секунды. Сам Никита объяснил это разной шинной тактикой: в Haas просто не знали, сколько кругов выдержит резины и сколько времени ей надо на прогрев. В итоге, у россиянина было лишь два круга тогда, когда для оптимального времени их требовалось пять. 

При этом худшее время квалификации с огромным отрывом не сильно сказалось на позиции Мазепина на стартовой решетке. Сразу пять более быстрых соперников были оштрафованы, благодаря чему на старте Никита оказался 15-м. Сам он признал, что даже прогрев шины, оказался бы максимум на позицию выше.

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Никита Мазепин, Haas VF-21

Никита Мазепин, Haas VF-21

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Как все прошло: как спуск с горы

При высокой стартовой позиции и группе быстрых машин позади, от Мазепина вполне логично было ждать потери мест в самом начале гонки. Но стартовал Никита по-королевски. Россиянин сразу обогнал Шумахера, Гасли и Цуноду, и вышел на 12-е место. Хотя и продержался там недолго.

«Старт вышел хорошим, но было сложно, – рассказал Мазепин после финиша. – На самом деле, надо говорить не про старт, а про весь первый круг. Я поднялся до 12-го места – и сказал бы, что для нас это сродни победе в гонке».

Валттери Боттас, Mercedes W12, Никита Мазепин, Haas VF-21, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B, Николя Латифи, Williams FW43B

Валттери Боттас, Mercedes W12, Никита Мазепин, Haas VF-21, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B, Николя Латифи, Williams FW43B

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Постепенно Никита стал сдавать позиции и к пит-стопу подошел на 17-м месте, по-прежнему опережая Шумахера, Латифи и Цуноду. При этом в боксы россиянина позвали одним из первых во всей гонке, и с тех пор заезд для него разладился. 

За счет оверката впереди Мазепина оказались Цунода и Латифи. Вдобавок, на шинах Hard россиянин ехал не слишком удачно, и Шумахер, который после собственного пит-стопа проигрывал Никите 10 секунд, постепенно догнал и прошел российского гонщика. Учитывая, что у Мика и шины были свежее, шансов побороться не было. 

Сход напарника лишил Мазепина малейших шансов на борьбу хоть с кем-то и на финиш он приехал с огромным отставанием от ближайшего соперника, став единственным, кто проиграл лидеру сразу два круга. Хотя даже тут Никита нашел повод для капельки позитива:

«Отыграть что-то еще было крайне сложно, но я очень доволен тем, как точно команда выбрала момент для перехода на промежуточные шины. Это позволило нам отыграть время».

Никита Мазепин, Haas VF-21, Николя Латифи, Williams FW43B, Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C41

Никита Мазепин, Haas VF-21, Николя Латифи, Williams FW43B, Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C41

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Чего ждать дальше: улучшения результатов

Мазепин прогрессирует, его борьба с Шумахером уже не кажется чем-то случайным, и в этом нас убедили многие последние гонки. Никита как минимум лучше стартует и умеет потом удержаться впереди. 

Подводят россиянина две вещи: квалификация и экономия резины. Никита почти всегда проигрывает Мику в субботу и явно быстрее убивает свои шины. Первое – во многом вопрос уверенности. После аварийного начала сезона Мазепину важнее надежно проезжать свои круги, а скорость можно набирать постепенно.

Никита Мазепин, Haas VF-21

Никита Мазепин, Haas VF-21

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Второе – сводится либо к личным навыкам, либо к работе с настройками. Простор для работы тут явно есть, и когда Никита перестанет проводить пит-стопы раньше Шумахера, то наконец лишит напарника тактического превосходства. Ждать ли этого уже в Турции? Вряд ли. Но даже минимальное улучшение может изменить баланс сил в этой паре.

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