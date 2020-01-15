«Кролик из шляпы». Хорнер о том, что может лишить Ф1 «классического сезона»

Red Bull стала третьей в Кубке конструкторов по итогам сезона-2019, отстав от Mercedes на 322 очка. Но глава команды Кристиан Хорнер полагает, что отсутствие изменений в правилах на 2020 год приведет к равному сражению трех топ-команд в новом сезоне. Если одной из них не удастся найти уникальное техническое решение.

«В следующем сезоне мы сохраняем стабильность во всех аспектах: пилоты, правила, поставщики моторов, регламент на моторы, – отметил Хорнер. – Так что если никто не вытащит кролика из шляпы, то в новом сезоне нас ждет захватывающая битва между Mercedes, Ferrari и нами. Может получиться по-настоящему классический сезон».

В прошлом сезоне Red Bull добилась серьезного улучшения результатов по ходу чемпионата, а лидер команды Макс Ферстаппен затем подчеркнул, что команде важно быть на пике формы с самого начала. Хорнер полагает, что в 2019-м на Red Bull сказались изменения в регламента, которых не будет в 2020-м.

«Кажется, изменение правил на переднее крыло и шины повлияло на нас сильнее, чем на соперников, – признал Хорнер. – И, конечно, мы тогда еще только догоняли их в плане мощности моторов. Но, кажется, с Австрии мы со всем справились и во второй половине года были очень боеспособны.

Если вспомнить 2017 год, то у нас была фантастическая машина на старте, мы были в лидерах вместе с Mercedes, победили в Китае. Тогда это произошло благодаря стабильным правилам, и в этот раз они тоже стабильны. Нельзя оценить, что делают другие, но я надеюсь, что машины в Мельбурне будут апгрейдом тех, что были в Абу-Даби».