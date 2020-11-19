Кривое крыло. Турецкий провал Red Bull в одном фото

Занимая второе место на решетке, голландец скверно стартовал и закончил первый круг четвертым. Он надолго застрял позади Себастьяна Феттеля, но смог опередить того по ходу первой волны пит-стопов, когда все пилоты переходили с дождевых шин на промежуточные.

Оказавшись впереди немца после остановки на 11-м круге, Макс бросился в погоню за порой пилотов Racing Point и вскоре настиг Серхио Переса. На 18-м круге, вплотную преследуя мексиканца в быстром девятом повороте, гонщик Red Bull потерял контроль над машиной и закрутился.

Он сразу поехал в боксы, попросив команду резко добавить прижимной силы спереди. Решено было увеличить угол атаки закрылков сразу на три градуса – это очень серьезно по меркам Ф1. Но если один механик все сделал верно, то другой забыл об особенностях нового переднего крыла и не прибавил, а уменьшил угол атаки.

В итоге Ферстаппен финишировал на разбалансированной машине только шестым. Наш кадр показывает, насколько велико было различие между правой и левой стороной крыла на RB16 голландца.