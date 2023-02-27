Кравитц составил свой рейтинг силы команд Ф1

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На протяжении ближайших дней поклонники Формулы 1 наверняка услышат великое множество всевозможных прогнозов о том, как сейчас выглядит реальная сила команд. Кто-то анализирует темп разных машин на длинных сериях кругов, другие опираются на информацию инсайдеров, третьи пробуют выстраивать математические модели в учетом составов шин и количества топлива в баках.

Своими мыслями о фаворитах и отстающих поделился Тед Кравитц, который уже много лет работает на канале Sky Sports и имеет собственные источники информации в паддоке.

После завершения тестов вышла в эфир его программе «Дневник Теда», в которой британец рассказал, какие выводы сделал по итогам тестов.

На десятое место по силе он поставил Williams. «По уровню проработки аэродинамики их машина уступает всем остальным, – объяснил репортер. – Алексу Элбону придется демонстрировать все свое мастерство, чтобы продвинуться дальше первого сегмента квалификации. Но они позади. К тому же, впервые в истории Williams начинает сезон без технического директора».

Девятую строчку Кравитц отдал AlphaTauri, которой, по его мнению, остается рассчитывать только на надежность своих машин, восьмую – McLaren.

«Все по-разному оценивают масштаб их проблем, – объяснил Тед. – Но сейчас есть реальный риск, что они останутся восьмыми. Зимой команда не достигла своих целей, хотя и может все выправить, если быстро разберется с машиной и подготовит новинки».

Примечательно, что другой репортер Уилл Бакстон рассказал, что видел Ландо Норриса, который несколько раз с досадой наподдал перегородку в боксах, когда думал, что его никто не видит.

Ландо Норрис, McLaren MCL60 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Седьмой по силе Кривитц назвал Alfa Romeo, шестой – Haas, пятой – Alpine.

«Это пока загадка, – сказал он про французов. – В хороший день они легко могут стать пятыми, [а в плохой] откатятся назад. У них два сильных и очень равных по уровню гонщика. И если те смогут работать конструктивно, команда сможет стать пятой».

Далее Тед заявил, что видит Mercedes лишь четвертой – этот вывод он сделал после слов Льюиса Хэмилтона о том, что в W14 сохранилась суть проблемной прошлогодней машины («Я чуть не облился чаем, услышав это»).

Из-за этого третьей по силе, по мнению репортера, в 2023 году будет Aston Martin.

«У них очень толковая машина с несколькими замечательными идеями, – объяснил он. – Фернандо [Алонсо] сказал, что нужно несколько гонок, чтобы она поехала как надо. Но в Red Bull уже сейчас поглядывают именно на Aston».

Фелипе Другович, Aston Martin AMR23, на пит-лейне Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

В паре лидеров обошлось без сенсаций. Тед поставил Red Bull выше Ferrari.

«Единственная причина, которая не позволила RBR доминировать в квалификациях прошлого сезона – лишний вес машины, – пояснил британец. – В новом году такой проблемы уже не будет».

Стоит отметить, что в самых разных рейтингах, которые в преддверии старта чемпионата Ф1 готовят гоночные и спортивные медиа, можно увидеть всевозможные варианты расстановки сил, но Red Bull все неизменно ставят на первую строчку.