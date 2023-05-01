Кравитц обратил внимание на странный диалог Хорнера с Максом

Максу Ферстаппену не удалось выиграть в столице Азербайджана ни одну из двух квалификаций и ни одну из двух гонок. Причем в воскресенье голландец уступил своему напарнику Серхио Пересу из-за тактических действий Red Bull: чемпион оказался позади после пит-стопов и уже не смог догнать партнера по команде.

В своей традиционной программе «Дневник Теда», подводящей итоги уик-энда, репортер Тед Кравитц отметил, что после поражения Ферстаппена глава Red Bull Кристиан Хорнер поспешил заверить пилота, что такой исход стал лишь случайностью, а не умыслом со стороны команды.

Кравитц раскрыл эту мысль: «Мне кажется очень интересной реплика Переса по радио. Он сказал: "Парни, мы по-прежнему в борьбе".

Это звучало так, словно Серхио адресовал эти слова только своим инженерам и механикам, а вовсе не всей команде. Он добавил: "Мы продолжаем сражение, и если у нас не будет таких историй, как в Мельбурне, то сможем взять титул".

Вскоре после этого на связь с мостика вышел Хорнер и обратился к Максу, причем в примирительном тоне: "Ничего страшного, Чеко повезло с машиной безопасности, но сезон еще очень-очень долгий".

И для меня это прозвучало так, словно Хорнер пытался донести простую мысль: "Макс, не волнуйся, мы по-прежнему ставим на тебя в этой борьбе". При этом Перес в этот раз явно нацеливается всерьез сражаться за лидерство внутри команды».

Также репортер высказал свое мнение по поводу того самого решения Red Bull, которое отбросило Ферстаппена назад.

«Я бы назвал этот шаг очень странным, – сказал британец. – Время вполне позволяло, поняв ситуацию, экстренно отменить команду ехать на пит-лейн.

Они не сделали этого. Впрочем, ситуация была напряженной, по моим прикидкам, у них было меньше десяти секунд, чтобы отдать распоряжение.

На оценку ситуации требовалось около шести секунд. И они не могли гарантировать, что после отмены первого приказа не услышат в ответ от Макса: "Эй, я уже заезжаю на пит-лейн".

Но такой шаг мог спасти Максу победу. В плане темпа Перес в этот раз был хорош. Когда он стал отрываться [в середине дистанции], Максу нечем было на это ответить».

Разница в таблице между пилотами Red Bull после этапа в Баку сократилась до шести очков.