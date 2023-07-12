Кравитц обратил внимание на деталь истории с Риккардо в AlphaTauri

Смена гонщика в AlphaTauri стала главным событием этой недели в Формуле 1. Команда уволила не оправдавшего ее надежд Ника де Вриса и взяла на его место ветерана Больших Призов Даниэля Риккардо.

Тот сядет за руль AT04 же на ближайшим этапе в Венгрии и будет выступать до конца нынешнего сезона.

В подкасте Sky Sports F1 своим мнением об этой перестановке поделился репортер Тед Кравитц.

«Решение [взять Риккардо] было принято после его тестов на Red Bull RB19, – объяснил британец. – Но эта сильнейшая машина в пелотоне, а за руль AlphaTauri он даже не садился.

При этом выступать ему предстоит выступать на одной из самых медленных машин в пелотоне, если вообще не самой медленной.

AlphaTauri привезла доработки в Сильверстоун, но в гонке они финишировали даже дальше, чем до обновлений. И это совсем не здорово, мягко говоря».

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Репортер добавил: «Я не говорю, что им стоило оставлять де Вриса. Нет, этот вариант явно не работал. Но желание Даниэля Риккардо выступать на технике даже хуже его прошлогодней McLaren стало сюрпризом.

Кроме того, обратите внимание на странную цитату Риккардо [в официальном релизе]. Он сказал: "Я невероятно рад вернуться на трассу в составе семьи Red Bull". И даже не упомянул, что поедет за AlphaTauri! Ему не хочется говорить, что он рад этой возможности, так как их машина вовсе не быстра».

Тед Кравитц, Sky TV, с болельщицами Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

По мнению Кравица, Даниэль решил сделать такой шаг явно с прицелом на будущее – австралиец не скрывает, что рассчитывает вернуться в Red Bull.

«Думаю, он увидел в этой истории какие-то долгосрочные выгоды для себя, – объяснил Тед. – Ради этого можно немного потерпеть, даже если не получится выступать сильно лучше де Вриса».

Нынешний контракт Серхио Переса с Red Bull действует до конца 2024 года. Появление Риккардо в AlphaTauri меняет баланс сил в Милтон-Кинсе, однако пока, по мнению инсайдеров, мексиканцу не грозит досрочное увольнение. При этом его шансы продолжить выступления с «Быков» в 2025-м тоже расцениваются невысоко.