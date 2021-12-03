В нынешнем сезоне Пьер Гасли почти на каждом этапе выдает отличные выступления в квалификациях и сильно проводит гонки. Он практически в одиночку позволяет AlphaTauri продолжать сражение с Alpine за пятую строчку в Кубке конструкторов и уже заработал 92 очка – это всего на три меньше, чем в самом успешном для себя сезоне-2019.

В том чемпионате Пьер получил возможность выступать за Red Bull, но уже по ходу летнего перерыва его отправили назад в Toro Rosso – с того момента он остается в Фаэнце, где стал безоговорочным лидером, одержав победу в Монце и еще дважды побывав на подиуме.

Все это время Гасли не скрывал, что нацеливается вернуться в Red Bull – однако прошлой зимой там предпочли пригласить Серхио Переса, который сейчас порой уступает Пьеру в скорости.

В преддверии уик-энда в Джидде француз поделился в интервью нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com своими мыслями о том, как видит развитие своей карьеры и почему продолжает рассчитывать на возвращение в «старшую» команду концерна Red Bull. Однако начался разговор с его ожиданий от этапа в Саудовской Аравии.

Пьер, в этом году ты отлично проводишь квалификации, но гонки не всегда получаются сильными…

Да, по субботам мы всегда среди лидеров, я стабильно завершаю квалификации в первой шестерке. Но в гонках бывают и сложности, как в Катаре, и поломки, как в Остине. Но в Бразилии и Мексике мы проехали очень здорово.

Должен казать, что по ходу всего сезона нам сильно мешает быстрый износ шин, это наше слабое место. В Катаре мы израсходовали за уик-энд всю доступную резину, хотя у наших соперников осталось немало комплектов. Это была худшая гонка в сезоне – обидно, ведь квалификация вышла едва ли не самой сильной в году.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT02 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Может ли что-то подобное повториться и в Джидде?

Все может быть, мы должны быть готовы к любому сценарию. Прежде мы встречались с ситуациями, когда свежеуложенный асфальт обеспечивал и очень высокое сцепление, и очень низкое.

Фактор неизвестности усиливается еще и тем, что на трассе может оказаться песок. Кроме того, я считаю, что свойства покрытия будут значительно меняться по ходу уик-энда.

Если опираться на данные с симулятора, чего можно ожидать от этой трассы?

Думаю, гонка выйдет зрелищной. Я вообще не могу вспомнить другой городской трассы, которая была бы настолько быстрой. Большую часть круга скорость превышает 250 км/ч, при этом мы должны буквально облизывать барьеры.

В Баку или тем более Монако мы едем гораздо медленнее, там можно скорректировать траекторию. Но здесь такой возможности практически нет, если ошибаешься в повороте, времени что-то исправить уже не остается. Потому надо постоянно делать все предельно точно.

Думаю, что с точки зрения гонщика трасса будет очень интересной, и при этом можно ожидать большого количества аварий. Много поворотов здесь слепые, так что красных флагов будет много.

Недавно ты сказал, что заслуживаешь второго шанса в Red Bull. Считаешь ли ты, что такое возвращение реально?

Сейчас в этом моя цель. У меня есть контракт с ними, я хочу пилотировать самую быструю машину, сражаться за высокие позиции и побеждать в чемпионате. Разумеется, чтобы претендовать на титул, у тебя должна быть возможность соперничать в гонках с любым из тех, кто вокруг.

Понятно, что для этого вся ваша команда должна работать ради общей цели. Нужна такая поддержка, как сейчас есть у Макса или прежде была у Михаэля Шумахера. И нам в AlphaTauri тоже удается добиваться заметных результатов потому, что мы все заодно.

Мне кажется, я смогу добиться такого и в Red Bull, я стремлюсь к этому. Посмотрим, что принесет будущее. Важно понять, станем ли мы продолжать сотрудничество [с Red Bull/AlphaTauri] или стоит исследовать другие возможности. Но сейчас приоритетом для меня остается возвращение в Red Bull.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT02, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images