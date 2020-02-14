Красное на синем: новый шлем Даниила Квята
В новом сезоне российский гонщик будет выступать в белом комбинезоне и в красным с синем шлеме
Команда AlphaTauri (так теперь официально называется Toro Rosso) представила фотографии шлема своего гонщика Даниила Квята. Задняя часть шлема выполнена в традиционном для марки AlphaTauri темно-синем цвете, а верхняя и передняя области окрашены ярко-красным. Необычно, что, номер 26, под которым выступает россиянин, на шлеме нанесен римскими буквами.
Согласно правилам, гонщики обязаны выступать в шлемах с одной и той же раскраской на всех этапах в течении года. Допускается лишь одно исключение. При этом в 2019 выяснилось, что за нарушение этого правила пилотам ничего не грозит, чем многие и воспользовались.
Шлем Даниила Квята, AlphaTauri
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Даниила Квята, AlphaTauri
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Даниила Квята, AlphaTauri
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Даниила Квята, AlphaTauri
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Даниила Квята, AlphaTauri
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Даниила Квята, AlphaTauri
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Даниила Квята, AlphaTauri
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Даниила Квята, AlphaTauri
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Даниила Квята, AlphaTauri
Фотограф: Red Bull Content Pool
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Красное на синем: новый шлем Даниила Квята
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