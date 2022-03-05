Крак допустил уход Феттеля из Aston Martin

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В 2021 году Себастьян Феттель провел свой первый сезон за Aston Martin, но смог стать только 12-м в общем зачете. При этом команда, после покупки ее Лоуренсом Строллом, не скрывает чемпионских амбиций, для чего пригласила на роль главы знакомого Феттелю еще по Sauber Майка Крака.

Крак дал первую большую пресс-конференцию в новой должности, где в частности ответил на вопрос о будущем Феттеля в команде.

«Думаю, что мой приход в команду уже стал для него достаточным основанием, чтобы остаться, – с улыбкой заявил Крак журналистам. – Ну ладно, это я шучу. Очевидно, что четырехкратный чемпион мира, каковым является Феттель, не захочет быть 15-м или 12-м и водить восьмую по скорости машину в чемпионате.

Это наша задача, стать командой, которая способна создать быструю машину и побеждать. Себастьян умный парень, он смотрит не на год вперед. Ему важна не скорость болида в этом году, а потенциал на будущее. Если мы не сможем предоставить этого ему, у нас не будет шансов удержать его в команде.

Но честно говоря, я лично вообще пока не обсуждал с ним его будущее».