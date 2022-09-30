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Формула 1 / Гран При Сингапура Новость

«Козление» вернулось и помешало Mercedes в Сингапуре

Побежденный было эффект вновь проявил себя на трассе «Марина-Бэй», чем сильно огорчил чемпионскую команду

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
«Козление» вернулось и помешало Mercedes в Сингапуре
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Считалось, что на сингапурской трассе с двумя десятками медленных поворотов машина Mercedes W13 будет весьма конкурентоспособна в сравнении с Red Bull и Ferrari.

Льюис Хэмилтон действительно возглавил протокол дневной пятничной тренировки, а в вечерней сессии его напарник Джордж Расселл показал третью скорость. Однако для четырехкратного триумфатора этого Гран При Хэмилтона неприятным сюрпризом оказалось возвращение подзабытого было «козления».

«Поначалу все шло хорошо, но вторая тренировка вышла не особенно успешной, – рассказал гонщик репортерам. – Я бы сказал, в целом этот уик-энд пока ничем не лучше других. 

Машина такая, как есть, вдобавок ее безумно трясет. Кажется, мы пока проигрываем не больше обычного: секунду или около того. Так что надо продолжать работу»

Льюис добавил, что в физическом плане ситуация пока не вызывает серьезных опасений, он испытывал лишь головную боль. Он также признал, что у Расселле ситуация более позитивная.

«Мы не так много можем сделать с "козлением", – объяснил Хэм. – Что есть, то есть. С точки зрения настроек Джорджу, кажется, удалось сделать чуть больше. Я потенциально могу отыграть больше, к тому же, мне не удалось проехать по-настоящему быстрый круг.  

У меня почему-то часто блокировались колеса [на торможениях], так что надо будет поработать с регулировками и попробовать вновь завтра». 

Сам Расселл согласился с напарником: «Сегодня Шарль [Леклер] был очень быстр на шинах Medium. Не знаю, что происходило у Mercedes. На бумаге все выглядит вроде бы неплохо, но я практически уверен, что это не полная картина.  

Работы впереди очень много. Асфальт тут очень кочковатый, из-за чего всем приходится непросто. Но для нашей команды это слабое место. 

Она чувствительна к качеству покрытия. Так что, думаю, в квалификации можно будет рассчитывать на многое, но только если сделать все абсолютно правильно. А здесь, как известно, результат определяется в квалификации. Но мы сохраняем оптимизм и будем очень стараться».

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