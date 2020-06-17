Коуэлл или Коул? СМИ «уволили» не того сотрудника Mercedes
Уход из чемпионской команды главного моториста дал повод вспомнить о еще одном ключевом сотруднике коллектива
Пожалуй, главной новостью понедельника в автоспорте стала скорая отставка Энди Коуэлла. Британец в последние годы возглавлял подразделение Mercedes, где создавались моторы для Формулы 1 – и был отнюдь не просто менеджером, который с тем же успехом мог бы руководить авиакомпанией и птицефабрикой. Не зря так Коуэлла называют одним из отцов успеха Mercedes в последние годы.
Читайте также:
Однако в целом ряде СМИ новость об увольнении главного моториста сопровождалась портретом другого человека. Что греха таить, мы и сами к одному из материалов прикрепили не ту фотографию. Дело в том, что наряду с Коуэллом в чемпионской команде работает еще и Коул. Гоночный инженер Саймон Коул – который и фамилией, и внешностью похож на руководителя моторостроительного подразделения.
Судите сами. Вот – Энди Коуэлл.
Фото: Mercedes AMG
А вот здесь, на подиуме в Германии в 2014 году – Саймон Коул. Правда ведь, похожи?
Фото: Sutton Images
Коул занимает в Mercedes пост главного гоночного инженера. Во время заезда он постоянно находится на капитанском мостике и следит прежде всего за состоянием ключевых систем обоих автомобилей. Именно от него исходят указания гонщикам таким или иным образом поменять манеру езды, чтобы, к примеру, уменьшить скорость износа тормозов или температуру одной из технических жидкостей. Именно Коул принимает решение заехать на пит-стоп или немедленно остановить машину, если возникла серьезная неисправность.
И самое важное – Саймон никуда из Mercedes не уходит. Так что, когда его в следующий раз пригласят на подиум – вам и нам не придется гадать, кто именно из членов команды перед нами.
Ну, и чтобы закрепить умение отличать Коуэллов от Коулов – наш маленький тест.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов