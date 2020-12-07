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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

«Кошмар». Боттас объяснил свои неудачи в Сахире

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«Кошмар». Боттас объяснил свои неудачи в Сахире
Автор:
, редактор

Финн провалил старт и рестарт гонки, но виноватым считает не себя

В отсутствие Льюиса Хэмилтона Валттери Боттас мог считаться фаворитом Гран При Сахира. Финн выиграл квалификацию, однако уже на старте гонки пропустил своего напарника Джорджа Расселла, и потом не мог подъехать к нему на расстояние атаки.

Сам Валттери не разобрался с тем, что именно испортило ему первый круг.

«Сам по себе старт был нормальным, – сказал Боттас. – Но потом возникла пробуксовка, пришлось понижать передачу до второй, и я потерял ход. Пока непонятно, почему так вышло.

Во втором повороте я попал в поток грязного воздуха и меня просто снесло с траектории. Больше нечего сказать. На первом отрезке была недостаточная поворачиваемость. В 4, 7 и 8 поворотах у меня были проблемы с машиной. На этой трассе трудно преследовать кого-то в пределах трех секунд, тебя сразу начинает сносить в поворотах».

Из-за неразберихи в боксах в конце гонки Боттасу на пит-стопе поставили те же шины, на которых он заехал на пит-лейн. Это происходило под сейфти-каром, и финну пришлось проводить рестарт на старой резине Hard, из-за чего он быстро откатился с четвертого места на девятое.

«Это был кошмар, – сказал Валттери. – На старых, жестких и остывших за время пит-стопа шинах я был легкой добычей для парней на свежей резине Medium. Просто кошмарная ситуация».

Боттас закончил гонку восьмым, а Расселл, получивший прокол колеса, стал девятым. Однако до проблем в боксах британец уверенно опережал более опытного напарника. 

Тем не менее, второй отрезок лучше проводил Боттас: после первого пит-стопа он вдвое сократил отставание от напарника. Финн полагает, что вполне мог догнать Расселла и побороться за победу:

«К этому моменту на пит-стопе гонка не была закончена. Я дольше продержался на Medium, что давало мне новые возможности на Hard. На жестких шинах темп был хорош, я догонял. На первом отрезке мне просто мешали проблемы с балансом и грязный поток воздуха, вот и все».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Пилоты Валттери Боттас
Автор Иван Матушкин

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