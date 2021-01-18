Ральф Шумахер о перспективах Aston Martin: Корову не сделать тигром за одну ночь
Немецкий экс-пилот напомнил о себе очередным ярким заявлением
Проведя в Формуле 1 почти две сотни Гран При и выиграв шесть из них, Ральф Шумахер навсегда остался для болельщиков лишь младшим – и к тому же довольно жадным – братом великого Михаэля.
В последнее время 45-летний немец активно проявляет себя на поприще ярких комментариев – в отношении ярких цитат он почти столь же востребован, как и признанные мастера этого жанра Жак Вильнев и Эдди Джордан.
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На этот раз в интервью de24.news Ральф проехался по перспективам команды Aston Martin. Сезон 2021 года станет для нее первым после смены имени и приглашения четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.
Дебютная победа Серхио Переса и солидные инвестиции, сделанные Лоуренсом Строллом, позволяют многим называть бывшую Racing Point серьезным претендентом на успех в предстоящем чемпионате. Но Шумахер с этим не согласился.
«Им всегда приходилось выживать, – объяснил он. – Но что даже важнее, они всегда оставались в условиях дефицита.
Вы не можете за одну ночь сделать из коровы тигра. И даже если вдруг обнаружите в загоне тигра, его еще потребуется приручить.
У них по-прежнему много слабых мест. Папа Стролл едва ли будет в восторге».
При этом немец вновь высказался в поддержку Себастьяна Феттелю, которому и прежде предсказывал успехи на новом месте.
«Я рад, что он вновь нашел команду, которая будет его поддерживать, – сказал Ральф. – Всем хочется ощущать этот комфорт, он просто необходим.
Ferrari решила действовать в противоположном ключе, фактически сломав своего пилота. Его сезон был испорчен еще до старта.
Пилотские ошибки стали следствием того, что в условиях прессинга он попробовал ехать еще быстрее, но это оказалось уже слишком. Это показывает, сколь важен психологический фактор в Ф1».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ральф Шумахер , Себастьян Феттель
|Автор
|Александр Кабановский