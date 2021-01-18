Проведя в Формуле 1 почти две сотни Гран При и выиграв шесть из них, Ральф Шумахер навсегда остался для болельщиков лишь младшим – и к тому же довольно жадным – братом великого Михаэля.

В последнее время 45-летний немец активно проявляет себя на поприще ярких комментариев – в отношении ярких цитат он почти столь же востребован, как и признанные мастера этого жанра Жак Вильнев и Эдди Джордан.

На этот раз в интервью de24.news Ральф проехался по перспективам команды Aston Martin. Сезон 2021 года станет для нее первым после смены имени и приглашения четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

Дебютная победа Серхио Переса и солидные инвестиции, сделанные Лоуренсом Строллом, позволяют многим называть бывшую Racing Point серьезным претендентом на успех в предстоящем чемпионате. Но Шумахер с этим не согласился.

«Им всегда приходилось выживать, – объяснил он. – Но что даже важнее, они всегда оставались в условиях дефицита.

Вы не можете за одну ночь сделать из коровы тигра. И даже если вдруг обнаружите в загоне тигра, его еще потребуется приручить.

У них по-прежнему много слабых мест. Папа Стролл едва ли будет в восторге».

При этом немец вновь высказался в поддержку Себастьяна Феттелю, которому и прежде предсказывал успехи на новом месте.

«Я рад, что он вновь нашел команду, которая будет его поддерживать, – сказал Ральф. – Всем хочется ощущать этот комфорт, он просто необходим.

Ferrari решила действовать в противоположном ключе, фактически сломав своего пилота. Его сезон был испорчен еще до старта.

Пилотские ошибки стали следствием того, что в условиях прессинга он попробовал ехать еще быстрее, но это оказалось уже слишком. Это показывает, сколь важен психологический фактор в Ф1».