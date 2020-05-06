Коронавирус в паддоке больше не приведет к отмене гонки Ф1
По словам медицинского делегата FIA, теперь диагностировать заболевание можно точнее и быстрее – и из-за одного заболевшего закрывать всю трассу смысла нет
Цепь событий, которые в марте привели к отмене Гран При Австралии, началась с обнаружения коронавируса у одного из сотрудников команды McLaren. В будущем наличие заболевания у отдельных людей, работающих в паддоке, не должно привести к отказу от проведения гонки. Об этом в интервью французской газете L`Equipe сообщил Жерар Сайян, один из ключевых специалистов Международной автомобильной федерации в медицинской сфере.
«Было бы глупо закрывать метро, когда у кого-то из пассажиров нашли вирус, – изложил свою точку зрения Сайян. – И чемпионат не должен будет останавливаться, если мы зафиксируем локальную вспышку заболевания.
Да, логика решений будет не такой, как в Австралии. Но с марта многое изменилось. Теперь у нас есть возможность быстро проводить диагностику и оперативно изолировать тех, у кого обнаружено заболевание. А к июлю могут появиться еще более быстрые и точные способы диагностики.
Впрочем, многое зависит от конкретной страны и конкретной трассы. Решения, разработанные для австрийской трассы, которая расположена в стороне от больших городов, могут отличаться от мер, которые будут приниматься, к примеру, в Венгрии. А в Сингапуре, к примеру, власти могут потребовать двухнедельного карантина до начала Гран При – и придется либо приезжать гораздо раньше, чем обычно делается, либо отказываться от гонки».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов
Коронавирус в паддоке больше не приведет к отмене гонки Ф1
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