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Формула 1 / Гран При Австралии / Новость

Коронавирус в Австралии: Том Хэнкс заразился, Квят не боится

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Коронавирус в Австралии: Том Хэнкс заразился, Квят не боится
Автор:
, редактор
12 мар. 2020 г., 08:50

Рассказываем о том, как Формула 1 реагирует на усиление всемирной эпидемии.

В преддверии Гран При Формулы 1 в Австралии стала обостряться ситуация с эпидемией коронавируса. На данный момент в стране зафиксировано 128 случаев заражения, из которых более половины (65) приходится на регион Новый Южный Уэльс. 

В Мельбурне, где пройдет этап Ф1, первый случай был зафиксирован относительно недавно. Однако сейчас выявлен уже 21 заболевший. На Австралию и пришелся один из самых знаменитых случаев заражения – на съемках в этой стране заболел знаменитый актер Том Хэнкс, а также его жена Рита.

«Мы с Ритой сейчас в Австралии. Почувствовали усталость, как при простуде, и боль в теле. Риту то знобило, то нет, также поднялась температура. Чтобы поступить правильно, как необходимо сейчас, мы прошли тест на коронавирус и получили положительные результаты», – написал Хэнкс в инстаграме. 

Шестикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон на пресс-конференции в четверг выразил удивление от того, что организаторы решили проводить этап. Британец привел в пример американскую баскетбольную лигу НБА, которая накануне приостановила свой сезон из-за пандемии. Кроме того, матчи футбольной Лиги чемпионов на этой неделе проходили без зрителей и был отменен чемпионат мира по фигурному катанию. 

Самый опытный пилот Ф1 Кими Райкконен признался, что если бы решение принимали команды, то Гран При Австралии бы не состоялся. «Не знаю, правильно ли, что мы приехали сюда. Наверное, нет. Но от нас это решение не зависело. Думаю, если бы решали только команды, нас бы тут не было», – заявил Кими. 

Особый взгляд на ситуацию у Антонио Джовинацци, единственного гонщика Ф1 из Италии – страны, наиболее  пострадавшей от коронавируса в Европе. «Я очень сожалею обо всем, что происходит в Италии и целом мире, – сказал Джовинацци. – У меня там семья, я вырос на юге, а сейчас Италия закрыта от юга до севера. Я постоянно поддерживаю связь семьей. В такой момент лучше быть дома, а не проводить гонки».

В то же время, многие пилоты предпочитают довериться FIA и командам, не обращая особого внимания на угрозу заражения. Например, такого подхода придерживается Даниил Квят.

«Я думаю, мы в хороших руках и все контролируют ситуацию. Так что мы чувствуем себя защищенными, и нам дают хорошие советы о том, как справляться с ситуацией», – сказал Квят. 

С Квятом согласился гонщик Ferrari Шарль Леклер: «Лично я доверяю FIA и правительству Австралии, у них гораздо больше информации, чем у нас».

Схожие мнения высказал еще ряд пилотов, у которых в любом случае не было выбора – решение о проведении Гран При принималось без них. 

А вот пилот McLaren Ландо Норрис как обычно отшутился: «Мы просто должны уделять чуть больше внимания безопасности и гигиене. Не делать глупостей и не слишком часто обниматься».

Надеемся, что Норрис окажется прав.

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Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии
Автор Иван Матушкин

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