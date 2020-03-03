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Коронавирус сорвал тесты 18-дюймовых шин Формулы 1 в Италии

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Коронавирус сорвал тесты 18-дюймовых шин Формулы 1 в Италии
Автор:
3 мар. 2020 г., 15:31

Компания Pirelli отменила испытания новых покрышек Формулы 1 для сезона-2021. Тестировать 18-дюймовую резину должна была команда Ferrari в Италии. Вспышка коронавируса заставила перенести заезды

Тесты новых покрышек для Формулы 1 не состоятся. Об этом компания Pirelli, монопольный поставщик резины для чемпионата мира, написала в своем твиттере. Испытательный день был запланирован на четверг, 5 марта – заезды хотели провести на итальянской трассе «Фьорано». Однако зафиксированная эпидемия коронавируса в Италии заставила Pirelli передумать.

Тесты должны были стать частью обширной 25-дневной программы по обкатке 18-дюймовой резины. Участники Ф1 начнут использовать такие покрышки в гонках в 2021 году. Сейчас все команды ездят на 13-дюймовых колесах.

Тесты проводят все 10 команд, выступающие в Формуле 1. В ближайший четверг наступала очередь Ferrari: «Скудерия» рассчитывала посадить за руль Шарля Леклера и опробовать резину для мокрого асфальта. Если бы заезд состоялся, то это были бы единственные заезды в Формуле 1 в промежутке между официальными предсезонными тестами и Гран При Австралии.

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Теперь Pirelli намерена отложить тесты, но не переносить их. Итальянская компания обещала, что следующая серия испытаний экспериментальной резины все равно достанется Ferrari и пройдет во «Фьорано». Когда это может случится, поставщик резины не уточнил.

Ранее Леклер уже проводил испытания резины-2021 на автодроме в испанском Хересе. Что помешало перенести туда же новые тесты, Pirelli не сообщила.

 

Ранее из-за коронавируса тесты в итальянской Монце перенесла кузовная серия DTM. А испытательные заезды в Испании отменили сразу три европейских гоночных серии: GT Open, GT Cup Open Europe и Евроформула.

Собственные ограничения для путешественников из Италии ввел Вьетнам, который нацеливается принять у себя Гран При Формулы 1 пятого апреля. Это южноазиатское государство отменило безвизовый режим с Италией, заставив всех итальянцев обращаться за визой для въезда в страну, а также сделало обязательным 14-дневный карантин для всех, кто прилетает напрямую из Италии. В теории эта мера может не затронуть сотрудников итальянских команд Ferrari и AlphaTauri, так как они смогут отправится во Вьетнам с предшествующего Гран При Бахрейна. В то же время неизвестно, как изменятся эти требования к апрелю.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Scuderia Ferrari
Автор Джакомо Раули

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22:00
16:00
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пт 13 мар.
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