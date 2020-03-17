Коронавирус помог Строллу увеличить долю в Aston Martin
За близкую стоимость канадец получит 25% вместо 16,7% акций автопроизводителя
Помимо отмены гонок, пандемия коронавируса отразилась на мировых финансовых рынках. Стоимость акций многих компаний снизилась, а Aston Martin и вовсе оказался в критическом положении.
Этим воспользовался владелец команды Racing Point Лоуренс Стролл, который ранее заключил сделку о покупке 16,7% акций автопроизводителя. На это он обещал потратить 500 миллионов фунтов стерлингов, большая часть из которых составят инвестиции в развитие компании.
Теперь же Строллу удалось убедить остальных акционеров изменить условия сделки. Ее сумма возрастает до 536 миллионов за счет увеличения инвестиций, однако доля Стролла и его консорциума возрастает уже до 25% акций.
«После обсуждения с советом директоров, я и возглавляемый мною консорциум согласились на долю в 25% при условии долгосрочных инвестиций в размере 262 миллионов фунтов, – говорится в сообщении Стролла. – При этом мы согласились выделить дополнительные 20 миллионов на покрытие текущих расходов компании.
Несмотря на то, что текущая ситуация выглядит весьма сложной, я сохраняю полною уверенность в долгосрочных перспективах компании».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов
Коронавирус помог Строллу увеличить долю в Aston Martin
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