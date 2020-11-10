Коронавирус помешал Квяту изучить трассу в Стамбуле

Даниил Квят признался, что не смог воспользоваться симулятором команды AlphaTauri для изучения трассы в Стамбуле – этому помешали ограничения на передвижения, связанные с пандемией коронавируса. Из-за этого россиянин знает об автодроме, где пройдет ближайший этап Ф1, чуть ли не меньше всех своих соперников.

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Напомним, что Гран При Турции вернулся в календарь после 9-летней паузы. Поэтому опыт выступлений в Стамбуле на автомобилях Ф1 есть только у трех пилотов чемпионата мира – Кими Райкконена, Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля.

«Конечно, я знаю, в какую сторону надо поворачивать в той или иной точке трассы, – цитирует Квята пресс-релиз AlphaTauri. – И я смотрел гонки предыдущих лет. Я знаю, что там движение против часовой стрелки – как на прошлой гонке в Имоле. И что на трассе есть немало подъемов и спусков. И есть 8-й поворот, который все никак не закончится. Думаю, при нынешнем уровне прижимной силы его можно проходить очень быстро – но надо будет действовать максимально уверенно. Также я в курсе, что на трассе есть двойники знаменитых поворотов Спа и «Интерлагоса». Так что, жду интересного уик-энда – хоть мне и придется начинать, по большому счету, с нуля».

Напарник россиянина Пьер Гасли также никогда не выступал в Стамбуле, но смог в промежутке между двумя этапами поработать на симуляторе. «Трасса выглядит непохожей на другие, – сформулировал свои ощущения француз. – У нее необычные повороты. Первый сектор выглядит интересно благодаря паре слепых изгибов. У трассы есть заметный рельеф – и во многих поворотах надо одновременно тормозить и поворачивать. Это делает нашу задачу не самой простой – но в целом мне нравятся такие трассы. Где много поворотов, где они перетекают друг в друга и для хорошего времени на круге надо поймать ритм».