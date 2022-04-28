Коронавирус оставил Гран При Майами без судей

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Руководители гонок Формулы 1 Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ, которые в сезоне 2022 года по очереди выполняют функции отстраненного Майкла Масси, получили положительные результаты тестов на коронавирус. Их самочувствие ухудшилось еще в Имоле, и по возвращению домой у обоих подтвердилась болезнь.

При этом Виттих сохраняет теоретические шансы выздороветь, получить отрицательный результат тестов и все же отправиться на Гран При Майами, хотя такое развитие событий и маловероятно. Фрейташ точно не будет судить пилотов во Флориде, так как еще раньше было известно, что на эти даты он занят на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость в Спа.

В случае, если Виттих не выздоровеет, ему придется искать замену. Самой маловероятной кандидатурой выглядит Маси, хотя это полностью не исключено.

Также в числе претендентов называется Скотт Элкинс, который сейчас является главным судьей в Формуле Е. Однако наиболее вероятным кандидатом остается ветеран спорта Херби Блэш.

В прошлом Блэш был заместителем директора гонок Чарли Уайтинга. В 2022 году новый глава FIA Мохаммед бин Сулайем вернул Блэша в Формулу 1 на роль советника Виттиха и Фрейташа.