Коронавирус может вернуть Гран При Германии в календарь 2020 года
Руководители «Хоккенхаймринга» с радостью обсудят проведение гонки уже летом этого года
Формула 1 может вернуться в Хоккенхайм уже в 2020 году, пишет немецкая пресса. Это связано с тем, что сезон планируется начать в Европе при пустых трибунах, и не все трассы к тому моменту будут доступны для принятия гонок.
Гран При Германии выбыло из первоначального календаря 2020 года из-за невозможности владельцев трассы гарантировать полные трибуны и финансировать проведение этапа. Однако полное отсутствие зрителей меняет финансовые отношения между Формулой 1 и владельцами автодромов.
«Мы поддерживаем постоянную связь с организаторами Формулы 1 с момента последней гонки в 2019 года, – цитирует издание Bild руководителя «Хоккенхаймринга» Йорна Теске. – Однако, когда возникла эта ситуация с коронавирусом, наши переговоры активизировались.
Мы прекрасно видим, какая мешанина творится с календарем Формулы 1 в связи с этими обстоятельствами. И если организаторы чемпионата захотят провести Гран При Германии этим летом, мы с радостью это обсудим. Конечно, при условии, что будет гарантирована безопасность для здоровья и решены финансовые вопросы».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов
Коронавирус может вернуть Гран При Германии в календарь 2020 года
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