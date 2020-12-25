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Формула 1 / Новость

Коробка с секретами. В McLaren раскрыли причину сильных выступлений

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Коробка с секретами. В McLaren раскрыли причину сильных выступлений
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По словам гоночного директора Андреа Стеллы, третье место в Кубке конструкторов объясняется, помимо прочего, отличным взаимодействием между пилотами

На протяжении двух последних сезонов за McLaren выступали Карлос Сайнс и Ландо Норрис. Несмотря на разницу в возрасте и опыте, гонщики отлично поладили и образовали эффективную пару пилотов – что нечасто происходит в современной Формуле 1. 

По итогам сезона-2020 McLaren уступила только Mercedes и Red Bull, впервые за восемь лет войдя в тройку сильнейших команд Формулы 1. По словам Андреа Стеллы, такой результат объясняется в том числе и взаимодействием между гонщиками.

«Карлос и Ландо превосходно отработали в этом году, – рассказал он в интервью на официальном сайте команды. – Их уровень взаимодействия невероятно высок. 

Это одна из причин, почему они практически равны на трассе. Когда между напарниками устанавливается открытый и прозрачный диалог, это улучшает их результаты, ведь они могут сверяться друг с другом и быстро выявлять слабые места машины или определять наилучший способ прохождения поворотов.

Это стало возможно из-за персональных качеств Карлоса и Ландо. Надеюсь, что и та атмосфера, которую мы выстроили внутри команды, помогла общей открытости и доверию.

Это значит, что гонщики ощущали себя комфортно и могли открыть свою коробку с секретами – вместо того, чтобы держать ее запертой, лишь бы не дать напарнику преимущества». 

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С 2021-го Сайнс покинет Уокинг и продолжит карьеру в Ferrari. Новым напарником Норриса станет Даниэль Риккардо. По словам гоночного директора, он очень рассчитывает, что австралиец будет использовать тот же подход ко внутрикомандной работе, какой был у его предшественника. 

«Он доказал, что является одним из лучших, – сказал Стелла про Риккардо. – А для нас, с моей точки зрения, важнее всего будет сохранить те условия, которые позволили обеспечить максимально продуктивную работу Карлоса и Ландо. 

Но просто сохранить их мало. Нужно будет адаптироваться. Даниэль – не Карлос, их отношения с Ландо будут другими. 

Они могут получиться похожими, но едва ли будут точно такими же. Нам важно помнить об этом и подстроиться, чтобы удержать прежние стандарты».

Технический директор McLaren Джеймс Ки уже работал с Риккардо – но это было давным-давно, когда оба работали в Toro Rosso.

«Даниэль безупречен в плане взаимодействия, – рассказал Ки. – А с тех пор он накопил большой опыт и множество знаний. Потому я рассчитываю, что за прошедшее время он продвинулся на несколько шагов вперед, чем поможет нашей команде. 

Он доказал, что способен выигрывать Гран При и биться на равных с самыми лучшими. С Даниэлем очень просто находить общий язык, но в то же время он очень целеустремленный, что помогает любой команде. Вместе с Ландо они составят одну из сильнейших пар в паддоке».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс-ст. , Ландо Норрис
Команды McLaren
Автор Адам Купер

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