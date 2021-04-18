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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Коробка и не только: что именно поломал Цунода в аварии в квалификации

Автор:
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Механики AlphaTauri надеются починить разбитый болид к воскресной гонке

Коробка и не только: что именно поломал Цунода в аварии в квалификации

Юки Цунода начнет гонку в Имоле последним, так как в самом начале квалификации он разбил свой болид в связке 14-го и 15-го поворотов. Судя по кадрам с места аварии мы с самого начала предполагали, что у машины может быть повреждена коробка передач. Теперь команда AlphaTauri подтвердила это официально.

«Коробка передач разорвана пополам, ее не восстановить, – цитирует технического директора команды Джоди Эггинтона издание Crash.net. – Пока непонятно, что с силовой установкой, нам еще предстоит ее изучить. Уничтожена задняя подвеска, заднее крыло, наружные панели и так далее. Но силовая структура болида, кажется, цела, так что все не так плохо. И все же механикам предстоит работать всю ночь и все утро, чтобы починить машину.

К сожалению Юки перестарался, слишком отчаянно давил на газ, и в итоге это привело к развороту, удару и поставило точку на его выступлении в этот день. Но я уверен, что если бы этого не произошло, он попал бы в десятку, его скорость это позволяла».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Юки Цунода
Автор Сергей Иванов

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