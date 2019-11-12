Корина Шумахер впервые рассказала о состоянии Михаэля
Жена Михаэля Шумахера впервые после трагических событий с ее супругом на горнолыжном склоне в конце 2013 года рассказала о том, что происходит с семикратным чемпионом Ф1.
Семья Михаэля Шумахера тщательно охраняет любую информацию о гонщике, который продолжает сложную реабилитацию после травмы головы. Сведения о том, что в действительности происходит с немцем, очень скупы и отрывочны – а тех журналистов, кто пробует приподнять эту завесу, нередко ждут судебные разбирательства. Лишь иногда президент FIA Жан Тодт или видные медики в рассказывают, как обстоят дела – но в очень общих выражениях.
Однако недавно Корина – супруга Михаэля, которая все это время оставалась рядом с ним – нарушила молчание. В интервью журналу She's Mercedes она немного рассказала о происходящем с бывшим пилотом Формулы 1.
«Сейчас он в самых надежных руках, и мы делаем все возможное для помощи ему – в этом вы можете не сомневаться. – сказала она. – Просто примите как данность, что мы выполняем просьбу Михаэля хранить конфиденциальную информацию о его здоровье».
Также Корина рассказала об их с Михаэлем дочери – Джине-Марии сейчас 22 года, и ее главным увлечением является выездка. Супруга Шумахера в молодости сама увлекалась лошадьми, и эта страсть передалась по наследству.
«Никогда не забуду, что за это мы должны благодарить Михаэля, – призналась она. – Как-то он сказал мне, что Джина-Мария превзойдет меня. Помню, тогда эти слова мне совсем не понравились, но он оказался прав.
Он еще шутил, что я слишком добрая, а дочка более напористая, поэтому пойдет дальше. Оказалось, Михаэль с самого начала верно разобрался в характере Джины-Марии».
Читайте также:
Предыдущая новость
Алонсо провел тесты машины TC2000 в Буэнос-Айресе
Следующая новость
Элбон проведет сезон-2020 в Red Bull, Гасли – в Toro Rosso
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Михаэль Шумахер В Магазин
|Автор
|Антонио Руссо
Корина Шумахер впервые рассказала о состоянии Михаэля
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта