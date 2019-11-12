Корина Шумахер впервые рассказала о состоянии Михаэля

Семья Михаэля Шумахера тщательно охраняет любую информацию о гонщике, который продолжает сложную реабилитацию после травмы головы. Сведения о том, что в действительности происходит с немцем, очень скупы и отрывочны – а тех журналистов, кто пробует приподнять эту завесу, нередко ждут судебные разбирательства. Лишь иногда президент FIA Жан Тодт или видные медики в рассказывают, как обстоят дела – но в очень общих выражениях.

Однако недавно Корина – супруга Михаэля, которая все это время оставалась рядом с ним – нарушила молчание. В интервью журналу She's Mercedes она немного рассказала о происходящем с бывшим пилотом Формулы 1.

«Сейчас он в самых надежных руках, и мы делаем все возможное для помощи ему – в этом вы можете не сомневаться. – сказала она. – Просто примите как данность, что мы выполняем просьбу Михаэля хранить конфиденциальную информацию о его здоровье».

Также Корина рассказала об их с Михаэлем дочери – Джине-Марии сейчас 22 года, и ее главным увлечением является выездка. Супруга Шумахера в молодости сама увлекалась лошадьми, и эта страсть передалась по наследству.

«Никогда не забуду, что за это мы должны благодарить Михаэля, – призналась она. – Как-то он сказал мне, что Джина-Мария превзойдет меня. Помню, тогда эти слова мне совсем не понравились, но он оказался прав.

Он еще шутил, что я слишком добрая, а дочка более напористая, поэтому пойдет дальше. Оказалось, Михаэль с самого начала верно разобрался в характере Джины-Марии».