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Формула 1 / Интервью

Корина Шумахер впервые рассказала о состоянии Михаэля

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Корина Шумахер впервые рассказала о состоянии Михаэля
Автор:
, журналист (Швейцария)
Перевод: Александр Кабановский, Ответственный редактор
12 нояб. 2019 г., 09:06

Жена Михаэля Шумахера впервые после трагических событий с ее супругом на горнолыжном склоне в конце 2013 года рассказала о том, что происходит с семикратным чемпионом Ф1.

Семья Михаэля Шумахера тщательно охраняет любую информацию о гонщике, который продолжает сложную реабилитацию после травмы головы. Сведения о том, что в действительности происходит с немцем, очень скупы и отрывочны – а тех журналистов, кто пробует приподнять эту завесу, нередко ждут судебные разбирательства. Лишь иногда президент FIA Жан Тодт или видные медики в рассказывают, как обстоят дела – но в очень общих выражениях.

Однако недавно Корина – супруга Михаэля, которая все это время оставалась рядом с ним – нарушила молчание. В интервью журналу She's Mercedes она немного рассказала о происходящем с бывшим пилотом Формулы 1.

«Сейчас он в самых надежных руках, и мы делаем все возможное для помощи ему – в этом вы можете не сомневаться. – сказала она. – Просто примите как данность, что мы выполняем просьбу Михаэля хранить конфиденциальную информацию о его здоровье». 

Также Корина рассказала об их с Михаэлем дочери – Джине-Марии сейчас 22 года, и ее главным увлечением является выездка. Супруга Шумахера в молодости сама увлекалась лошадьми, и эта страсть передалась по наследству.

«Никогда не забуду, что за это мы должны благодарить Михаэля, – призналась она. – Как-то он сказал мне, что Джина-Мария превзойдет меня. Помню, тогда эти слова мне совсем не понравились, но он оказался прав.

Он еще шутил, что я слишком добрая, а дочка более напористая, поэтому пойдет дальше. Оказалось, Михаэль с самого начала верно разобрался в характере Джины-Марии».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин
Автор Антонио Руссо

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