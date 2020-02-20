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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Новость

Копия и оригинал? Сравните новый Racing Point и прошлогодний Mercedes

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Копия и оригинал? Сравните новый Racing Point и прошлогодний Mercedes
Автор:
, журналист
Перевод: Иван Матушкин, редактор
20 февр. 2020 г., 10:52

Сразу по выходу нового болида Racing Point его назвали копией чемпионской машины Mercedes. Мы совместили фото обеих машин, чтобы вы могли сравнить.

В Racing Point признались, что использовали аэродинамическую концепцию Mercedes при подготовке болида RP20. По словам технического директора команды Энди Грина, инженеры из Сильверстоуна внесли и свой вклад в разработку машины. С помощью фото вы можете сравнить новый Racing Point с прошлогодним Mercedes и сделать свои выводы: сделали ли из будущего Aston Martin «розовый Mercedes», или команда Лоуренса Стролла построила свою машину, оттолкнувшись от чужих наработок.

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Слева Mercedes W10, справа Racing Point RP20

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Список

Сравнение Mercedes W10 и Racing Point RP20

Сравнение Mercedes W10 и Racing Point RP20
1/3

Racing Point RP20

Racing Point RP20
2/3

Mercedes-AMG F1 W10

Mercedes-AMG F1 W10
3/3
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Сессия Четверг
Команды Mercedes В Магазин , Racing Point
Автор Рональд Фординг

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