Копия и оригинал? Сравните новый Racing Point и прошлогодний Mercedes
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Сразу по выходу нового болида Racing Point его назвали копией чемпионской машины Mercedes. Мы совместили фото обеих машин, чтобы вы могли сравнить.
В Racing Point признались, что использовали аэродинамическую концепцию Mercedes при подготовке болида RP20. По словам технического директора команды Энди Грина, инженеры из Сильверстоуна внесли и свой вклад в разработку машины. С помощью фото вы можете сравнить новый Racing Point с прошлогодним Mercedes и сделать свои выводы: сделали ли из будущего Aston Martin «розовый Mercedes», или команда Лоуренса Стролла построила свою машину, оттолкнувшись от чужих наработок.
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Слева Mercedes W10, справа Racing Point RP20
Слайдер
Список
Сравнение Mercedes W10 и Racing Point RP20
1/3
Racing Point RP20
2/3
Mercedes-AMG F1 W10
3/3
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Сессия
|Четверг
|Команды
|Mercedes В Магазин , Racing Point
|Автор
|Рональд Фординг
Копия и оригинал? Сравните новый Racing Point и прошлогодний Mercedes
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