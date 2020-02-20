Копия и оригинал? Сравните новый Racing Point и прошлогодний Mercedes

В Racing Point признались, что использовали аэродинамическую концепцию Mercedes при подготовке болида RP20. По словам технического директора команды Энди Грина, инженеры из Сильверстоуна внесли и свой вклад в разработку машины. С помощью фото вы можете сравнить новый Racing Point с прошлогодним Mercedes и сделать свои выводы: сделали ли из будущего Aston Martin «розовый Mercedes», или команда Лоуренса Стролла построила свою машину, оттолкнувшись от чужих наработок.

Слева Mercedes W10, справа Racing Point RP20