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Формула 1 / Новость

«Копирование – часть нашего бизнеса». Грин защитил концепцию Racing Point

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«Копирование – часть нашего бизнеса». Грин защитил концепцию Racing Point
Автор:
, редактор
3 мар. 2020 г., 17:00

Технический директор Racing Point не увидел ничего предосудительного в повторении прошлогоднего болида Mercedes

Соперники Racing Point были возмущены на тестах в Барселоне тем, что команда из Сильверстоуна сделала свой новый болид практически копией прошлогодней машины Mercedes. RP20 оказалась очень близка к чемпионской машине сезона-2019 с точки зрения аэродинамики. Но технический директор Racing Point Энди Грин не увидел в этом проблем и поводов для жалоб.

«Да, наша машина в определенных областях похожа на Mercedes, – цитирует Грина Speedweek. – Но на пит-лейне есть и другие машины, похожие на чужие. Мы тут не исключение.

Прошлым летом мы решили сделать что-то радикально другое. Мы достигли предела с RP19 и спросили себя, сможем ли сделать шаг вперед с полностью новой концепцией. Этот регламент будет действовать еще всего год. Так что мы сознательно пошли на большой риск, взявшись за что-то новое. Нам нечего терять: сохранив концепт RP19, мы бы не продвинулись в Кубке конструкторов.

Мне трудно понять ажиотаж вокруг нашего решения. Гоночные команды всегда адаптировали чужие концепции: двойные диффузоры, выдувные диффузоры. Копирование чужих деталей – часть нашего бизнеса. Мы не сделали ничего нового или запрещенного. И я не понимаю, почему другие команды так не делают».

Грин отметил, что копировать решения Mercedes было логичным выбором: «Нам было бы невероятно трудно пойти путем Red Bull, используя двигатель, коробку передач и подвеску от Mercedes. У этих машин разные философии. И мы подумали: почему бы не пойти путем Mercedes? У нас их прошлогодняя коробка передач, их мотор, части их подвески. Есть смысл двигаться дальше».

Жалобы соперников Грин счел признаком их слабости: «Я считаю их жалобы подтверждением верности нашей концепции. Это значит, что мы поступаем правильно. Если бы мы ползли в хвосте, никому бы дела не было».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин , Racing Point
Автор Иван Матушкин

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