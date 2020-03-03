«Копирование – часть нашего бизнеса». Грин защитил концепцию Racing Point

Соперники Racing Point были возмущены на тестах в Барселоне тем, что команда из Сильверстоуна сделала свой новый болид практически копией прошлогодней машины Mercedes. RP20 оказалась очень близка к чемпионской машине сезона-2019 с точки зрения аэродинамики. Но технический директор Racing Point Энди Грин не увидел в этом проблем и поводов для жалоб.

«Да, наша машина в определенных областях похожа на Mercedes, – цитирует Грина Speedweek. – Но на пит-лейне есть и другие машины, похожие на чужие. Мы тут не исключение.

Прошлым летом мы решили сделать что-то радикально другое. Мы достигли предела с RP19 и спросили себя, сможем ли сделать шаг вперед с полностью новой концепцией. Этот регламент будет действовать еще всего год. Так что мы сознательно пошли на большой риск, взявшись за что-то новое. Нам нечего терять: сохранив концепт RP19, мы бы не продвинулись в Кубке конструкторов.

Мне трудно понять ажиотаж вокруг нашего решения. Гоночные команды всегда адаптировали чужие концепции: двойные диффузоры, выдувные диффузоры. Копирование чужих деталей – часть нашего бизнеса. Мы не сделали ничего нового или запрещенного. И я не понимаю, почему другие команды так не делают».

Грин отметил, что копировать решения Mercedes было логичным выбором: «Нам было бы невероятно трудно пойти путем Red Bull, используя двигатель, коробку передач и подвеску от Mercedes. У этих машин разные философии. И мы подумали: почему бы не пойти путем Mercedes? У нас их прошлогодняя коробка передач, их мотор, части их подвески. Есть смысл двигаться дальше».

Жалобы соперников Грин счел признаком их слабости: «Я считаю их жалобы подтверждением верности нашей концепции. Это значит, что мы поступаем правильно. Если бы мы ползли в хвосте, никому бы дела не было».