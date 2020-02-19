«Концентрация на себе». Леклер о подходе Ferrari к началу тестов

Шарль Леклер, в одиночку управлявший новым автомобилем Ferrari по ходу первого дня предсезонных тестов в Барселоне, оказался только 11-м в итоговом протоколе. Причем показавшим лучшие времена пилотам Mercedes монегаск уступил больше или чуть меньше секунды. По окончании заездов общаясь с прессой в паддоке, пилот объяснил, почему из его результатов не стоит делать далеко идущих выводов.

«Мы немного изменили свой подход после прошлого сезона, когда на тестах все было здорово, а на первой гонке, скажем так, немного менее здорово, – прокомментировал Леклер ход тестов. – Мы усвоили урок и в этом году сделали выбор в пользу большей концентрации на себе. Нам важно в первые дни как можно больше узнать о машине, как можно лучше понять ее – а на выжимании из нее максимального темпа сконцентрируемся позже».

Поскольку пилот проводит в составе Ferrari второй сезон и в предыдущее межсезонье не мог влиять на работу конструкторов, журналисты поинтересовались, как изменилась ситуация сейчас. По словам Леклера, одной из целей при создании SF1000 было сделать болид более гибким с точки зрения настроек.

«С одной стороны, мы сможем лучше подогнать машину под наш с Себастьяном стиль езды, – рассказал о пользе изменений пилот из Монако. – Но это даже не главное. Все-таки нельзя сказать, что каждый регулятор я выкручиваю до упора в одну сторону, а Себастьян – в другую. Дело еще и в том, что в прошлом году мы были одинаково быстры далеко не на всех трассах – и дополнительная гибкость по настройкам позволит нам лучше адаптироваться к разным трекам. Впрочем, сейчас еще рано говорить, добились ли мы этой нужной гибкости. Мы еще не пытались добиться от машины абсолютного максимума».

Также наравне с другими пилотами Леклер отметил, насколько разными были условиями первого тестового дня в этом и в прошлом году. По словам гонщика Ferrari, год назад у многих участников тестов были проблемы с прогревом шин и по-настоящему быстрые круги были пройдены далеко не сразу – в то время как в этом году условия были гораздо более благоприятными.