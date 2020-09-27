Контрастная реакция Хэмилтона и Риккардо на штрафы в Сочи

По ходу гонки в Сочи Льюис Хэмилтон и Даниэль Риккардо получили штрафы. Разными были и нарушения, за которые судьи решили наказать пилотов, и методы применения этих штрафов. Но болельщики сразу же обратили внимание на то, как по-разному пилоты отреагировали, получив информацию о наказаниях от команд.

Хэмилтон в начале заезда получил два штрафа по 5 секунд и отстоял 10 секунд во время своего пит-стопа. Причиной стали действия по отработке старта по пути на стартовую решетку. Судьи пришли к выводу, что пилот дважды выполнял тренировочный старт в не предназначенном для этого месте – и наказали гонщика за каждое из двух нарушений.

Mercedes: Льюис, мы получили штраф в 10 секунд за пробные старты в неправильном месте.

Хэмилтон: А что случилось? …что случилось?!

Mercedes: За пробные старты по пути на решетку – по 5 секунд за каждый. За то, что сделаны не в том месте.

Хэмилтон: *****! Где в правилах об этом написано? [чуть позже] Они просто хотят меня притормозить – но ладно, я приму это. [еще позже, во время отбытия наказания] Это просто бред, мужик. [еще позже, после возвращения на трассу] А зачем им надо было, чтобы я его отстаивал – нельзя было после финиша добавить?

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В итоге лидировавший в начале гонки Хэмилтон закончил заезд на 3-м месте.

Даниэль Риккардо в середине гонки получил 5-секундный штраф за некорректное возвращение на асфальт после выезда за пределы трассы во 2-м повороте. К этому моменту пилот уже побывал на пит-стопе – поэтому 5 секунд были прибавлены к его результату.

Renault: У тебя 5 секунд за штрафа за 2-й поворот.

Риккардо: Окей – поеду быстрее. Я сам виноват – но я наверстаю.

Пилот выполнил это обещание: к финишу отрыв Риккардо от находившегося на 6-й позиции Шарля Леклера был больше 5 секунд – и австралиец сохранил 5-е место.