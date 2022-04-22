Контракт Сайнса закрыл Шумахеру переход в Ferrari. Реакция Мика

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Вчера было объявлено, что Карлос Сайнс продлил контракт с Ferrari до 2024 года. Накануне этого ходили слухи, что Скудерия хочет подписать с испанцем контракт только на 2023 год, чтобы иметь возможность в 2024 году взять в команду Мика Шумахера.

Поскольку у Шарля Леклера также контракт до конца 2024 года, Мик Шумахер не сможет попасть в Скудерию как минимум еще два сезона. Сам немец признал, что сейчас Сайнс действительно заслуживает места в топ-команде больше, чем он.

«Не вижу в этом ничего неожиданного, – цитирует Шумахера о контракте Сайнса британское издание Express. – Конечно, Карлос проделал отличную работу в прошлом сезоне, и заслужил место в команде.

По большому счету для меня это ничего не меняет. Я продолжу делать свою работу, буду стараться показать наивысший результат, а когда у меня это получится, возможность появится».