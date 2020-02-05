Контракт с Red Bull избавил Ферстаппена от неловкости
Голландский пилот признал, что не спешил с новым соглашением, но видит в его подписании только плюсы.
В январе Макс Ферстаппен заключил новый трехлетний контракт с Red Bull, который оставит его в команде до конца сезона-2023. Прежнее соглашение голландца истекало в конце года, а в Mercedes и Ferrari остаются свободные места для пилотов, что породило череду слухов о будущем Ферстаппена. Сам пилот считает, что подписанный контракт избавит его и команду от неловких ситуаций.
«Мне всегда было комфортно в команде и я не хотел спешить, потому что не было нужды, – сказал Ферстаппен. – Все произошло очень быстро. В прошлом году я об этом особо не думал. Но все хорошо, потому что теперь все сомнения развеяны, нет больше никаких вопросов.
Когда ты начинаешь сезон, а твой контракт истекает в его конце, в какой-то момент может возникнуть неловкая ситуация. Я ничего такого не хочу, а здесь подходящее для меня место. Мне хорошо в команде, тут много приятных людей, и я вижу здесь мотивацию и жажду бороться за победы и титулы».
С Ферстаппеном согласился и руководитель команды Кристиан Хорнер.
«Было прекрасно заключить сделку так рано, – сказал Хорнер. – Это придало энергии всем на нашей базе. Все вернулись с рождественских каникул окрыленными. Теперь все знают, что будет в будущем, нет неловких разговоров между пилотом и командой. Мы все едины, одна команда.
Если бы ситуация не была ясна, по ходу сезона возникли бы неловкости. Ф1 это американские горки в плане эмоций. И разобравшись с этим до старта сезона мы избавились от бесконечных спекуляций. Теперь можно сосредоточиться на работе, чему я рад».
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
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|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Контракт с Red Bull избавил Ферстаппена от неловкости
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