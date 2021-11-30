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Формула 1 Новость

Почему Пересу не удается догнать Ферстаппена? В Red Bull объяснили

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, Ответственный редактор

Как рассказал Кристиан Хорнер, особенности машины позволяют Максу ехать быстрее напарника

Почему Пересу не удается догнать Ферстаппена? В Red Bull объяснили

Во второй половине нынешнего сезона Серхио Перес смог ощутимо прибавить и регулярно приносит команде Red Bull призовые кубки. При этом во всех квалификациях и гонках мексиканец остается позади своего напарника Макса Ферстаппена – если летом казалось, что два гонщика довольно близко, то в осенних Гран При Перес вновь стал отставать. 

По мнению главы команды Кристиана Хорнера, в Red Bull постарались помочь своему пилоту и еще несколько месяцев назад продлили контракт с ним. Но при этом остаются объективные факторы, которые помогают Ферстаппену.

«По ходу летнего перерыва мы все обсудили и пришли к выводу, что для Серхио будет лучше иметь гарантированной будущее, – рассказал Хорнер изданию Auto Motor und Sport. – И вторая половина чемпионата доказала нашу правоту. Он поехал намного лучше. 

Однако Макс по-прежнему имеет преимущество в медленных и среднескоростных поворотах. Он отыгрывает до двух десятых секунды в каждом. 

Дело в том, что задок у современных машин Ф1 ведет себя очень нервно на торможениях. Максу это нисколько не мешает, а вот всем остальным – очень даже. Они теряют уверенность в машине, а с ней и время. 

Возможно, Макс просто не обращает внимание на такую особенность поведения машины и продолжает управлять ей».

Гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко подметил и еще одну особенность стиля Ферстаппена: «Он быстр за рулем любой машины. Дайте ему что угодно, и он со второго круга будет показывать хорошую скорость».

За две гонки до конца сезона Ф1 Макс выигрывает у Льюиса Хэмилтона из Red Bull восемь очков. Отставание Переса куда серьезней – 161,5 балла. Мексиканец заработал лишь 54% очков напарника. Это значение останется практически таким же, если же брать только гонки после августовских каникул: Ферстаппен заработал 164,5 очка против 86 у Переса – это 52%.

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