Контракт Haas с Магнуссеном заставил Фиттипальди страдать

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Многолетнее соглашение, которое Haas подписала с Кевином Магнуссеном, автоматически означает, что тест-пилот команды Пьетро Фиттипальди не взят на роль преемника Никиты Мазепина и продолжит быть лишь резервистом.

Собственно, еще ранее владелец команды Джин Хаас говорил, что ему нужен кто-то более опытный, чем Фиттипальди. Однако, как выяснилось, бразилец до последнего надеялся, что выберут его.

«Гюнтер Штайнер сказал мне, что команда рассматривает только двух кандидатов, – сказал Фиттипальди. – Одним был я, а кто другой я не знал. Как выяснилось, речь шла о Кевине, и они выбрали его. Я уважаю решение команды. Конечно, мне как пилоту обидно и тяжело, тем более, что я знаю, что у этой машины теперь есть потенциал.

Что же, я продолжу делать свою работу, ничего иного мне не остается. Будут и другие возможности. Моя история на этом не заканчивается. Я сказал Гюнтеру, что буду стараться для команды только сильнее. Каждый раз, когда я смогу оказываться за рулем, я буду к этому готов».