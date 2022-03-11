Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Вольф: Горжусь болидом, осталось сделать его быстрым Следующая / Симондс: Mercedes раздобыл аэрокосмические технологии
Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

Контракт Haas с Магнуссеном заставил Фиттипальди страдать

Бразильский пилот понадеялся, что в его карьере еще представится шанс стать пилотом основного состава Формулы 1

Автор:
, Редактор
Контракт Haas с Магнуссеном заставил Фиттипальди страдать
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Многолетнее соглашение, которое Haas подписала с Кевином Магнуссеном, автоматически означает, что тест-пилот команды Пьетро Фиттипальди не взят на роль преемника Никиты Мазепина и продолжит быть лишь резервистом.

Собственно, еще ранее владелец команды Джин Хаас говорил, что ему нужен кто-то более опытный, чем Фиттипальди. Однако, как выяснилось, бразилец до последнего надеялся, что выберут его.

«Гюнтер Штайнер сказал мне, что команда рассматривает только двух кандидатов, – сказал Фиттипальди. – Одним был я, а кто другой я не знал. Как выяснилось, речь шла о Кевине, и они выбрали его. Я уважаю решение команды. Конечно, мне как пилоту обидно и тяжело, тем более, что я знаю, что у этой машины теперь есть потенциал.

Что же, я продолжу делать свою работу, ничего иного мне не остается. Будут и другие возможности. Моя история на этом не заканчивается. Я сказал Гюнтеру, что буду стараться для команды только сильнее. Каждый раз, когда я смогу оказываться за рулем, я буду к этому готов».

Читайте также:
Поделились
Вольф: Горжусь болидом, осталось сделать его быстрым
Предыдущая новость

Вольф: Горжусь болидом, осталось сделать его быстрым
Следующая новость

Симондс: Mercedes раздобыл аэрокосмические технологии

Симондс: Mercedes раздобыл аэрокосмические технологии
Больше от
Сергей Иванов
McLaren: Все, что мы могли починить здесь, мы сделали Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

McLaren: Все, что мы могли починить здесь, мы сделали

Фотографии: Williams Латифи в огне Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

Фотографии: Williams Латифи в огне

Netflix не смогла убедить Ферстаппена вернуться в Drive to survive Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

Netflix не смогла убедить Ферстаппена вернуться в Drive to survive

Пьетро Фиттипальди Больше от
Пьетро Фиттипальди
Haas разорвала контракт с Мазепиным
Формула 1

Haas разорвала контракт с Мазепиным

Анализ: кого выберет Haas, если потребуется заменить Мазепина Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

Анализ: кого выберет Haas, если потребуется заменить Мазепина

Шварцман или Фиттипальди? Haas не решила, кому отдать машину
Формула 1

Шварцман или Фиттипальди? Haas не решила, кому отдать машину

Самое важное:

McLaren: Все, что мы могли починить здесь, мы сделали
Формула 1 Формула 1

McLaren: Все, что мы могли починить здесь, мы сделали

Соперники Mercedes придумали, как оспорить понтоны W13
Формула 1 Формула 1

Соперники Mercedes придумали, как оспорить понтоны W13

Фотогалерея: Alpine стала розовой
Формула 1 Формула 1

Фотогалерея: Alpine стала розовой

Технический брифинг: обновленное днище Ferrari F1-75
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: обновленное днище Ferrari F1-75

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.