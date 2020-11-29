Контакт Квята и Грожана привел к серьезной аварии с пожаром и пробитым отбойником
Вскоре после старта гонки на ближневосточной трассе произошла самая серьезная в этом сезоне авария
Гран При Бахрейна на первом же круге был остановлен красными флагами из-за серьезной аварии на выходе из 3-го поворота.
В борьбе во второй половине пелотона пилоты начали толкаться и замедлились. Ромен Грожан попытался объехать соперников, не снижая скорость, сместился вправо – и налетел на автомобиль неудачного стартовавшего Даниила Квята. После чего болид вылетел в отбойник. И так как в этой точке трассы скорость автомобиля Ф1 составляет около 275 км/ч, удар получился очень сильным.
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При ударе автомобиль разломился надвое, причем передняя часть машины пробила отбойник и застряла в нем. Бензин, который вытек из топливной системы в момент удара, загорелся и стал причиной зрелищного пожара – впрочем, достаточно быстро локализованного пожарными.
Тем не менее, Грожану пришлось выбираться из болида, когда тот еще вовсю горел. Пилоту удалось сделать этот оперативно, после чего француз был отправлен в медицинский центр трассы.
Сначала поступила информация, что полученные гонщиком повреждения ограничились легкими ожогами рук и лодыжек. Чуть позже стало известно, что врачи не исключают возникновения трещин в ребрах пилота – и для более тщательного обследования гонщик был отправлен в ближайшую к трассе больницу.
Пожар после аварии Ромена Грожана
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Пожар после аварии Ромена Грожана
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Пожар после аварии Ромена Грожана
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Пожар после аварии Ромена Грожана
Разбитый болид Ромена Грожана
Разбитый болид Ромена Грожана
Разбитый болид Ромена Грожана
Разбитый болид Ромена Грожана
Разбитый болид Ромена Грожана
Пожар после аварии Ромена Грожана
Пожар после аварии Ромена Грожана
Разбитый болид Ромена Грожана
Разбитый болид Ромена Грожана
Разбитый болид Ромена Грожана
Разбитый болид Ромена Грожана
Разбитый болид Ромена Грожана
Разбитый болид Ромена Грожана
Пожар после аварии Ромена Грожана
Фотографии, сделанные сразу после аварии, демонстрируют, насколько велик был риск для гонщика. Болид пробил центральные брусья отбойника, при том что верхний брус сломан не был – таким образом, в отсутствие на автомобиле защитной дуги Halo гонщик наверняка получил бы тяжелые травмы.
Судьи объявили, что в связи с необходимостью восстановления отбойников гонка не возобновится как минимум до 18:00 московского времени. В итоге начало предстартовой процедуры было назначено на 18:35.
Motorsport.com ведет прямую текстовую трансляцию Гран При Бахрейна.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Пилоты
|Ромен Грожан , Даниил Квят
|Автор
|Кирилл Качнов