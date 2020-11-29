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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Контакт Квята и Грожана привел к серьезной аварии с пожаром и пробитым отбойником

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Контакт Квята и Грожана привел к серьезной аварии с пожаром и пробитым отбойником
Автор:
, Главный редактор

Вскоре после старта гонки на ближневосточной трассе произошла самая серьезная в этом сезоне авария

Гран При Бахрейна на первом же круге был остановлен красными флагами из-за серьезной аварии на выходе из 3-го поворота. 

В борьбе во второй половине пелотона пилоты начали толкаться и замедлились. Ромен Грожан попытался объехать соперников, не снижая скорость, сместился вправо – и  налетел на автомобиль неудачного стартовавшего Даниила Квята. После чего болид вылетел в отбойник. И так как в этой точке трассы скорость автомобиля Ф1 составляет около 275 км/ч, удар получился очень сильным.

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При ударе автомобиль разломился надвое, причем передняя часть машины пробила отбойник и застряла в нем. Бензин, который вытек из топливной системы в момент удара, загорелся и стал причиной зрелищного пожара – впрочем, достаточно быстро локализованного пожарными.

 

Тем не менее, Грожану пришлось выбираться из болида, когда тот еще вовсю горел. Пилоту удалось сделать этот оперативно, после чего француз был отправлен в медицинский центр трассы.

 

Сначала поступила информация, что полученные гонщиком повреждения ограничились легкими ожогами рук и лодыжек. Чуть позже стало известно, что врачи не исключают возникновения трещин в ребрах пилота – и для более тщательного обследования гонщик был отправлен в ближайшую к трассе больницу. 

Пожар после аварии Ромена Грожана

Пожар после аварии Ромена Грожана
1/18

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Пожар после аварии Ромена Грожана

Пожар после аварии Ромена Грожана
2/18

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Пожар после аварии Ромена Грожана

Пожар после аварии Ромена Грожана
3/18

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Пожар после аварии Ромена Грожана

Пожар после аварии Ромена Грожана
4/18

Разбитый болид Ромена Грожана

Разбитый болид Ромена Грожана
5/18

Разбитый болид Ромена Грожана

Разбитый болид Ромена Грожана
6/18

Разбитый болид Ромена Грожана

Разбитый болид Ромена Грожана
7/18

Разбитый болид Ромена Грожана

Разбитый болид Ромена Грожана
8/18

Разбитый болид Ромена Грожана

Разбитый болид Ромена Грожана
9/18

Пожар после аварии Ромена Грожана

Пожар после аварии Ромена Грожана
10/18

Пожар после аварии Ромена Грожана

Пожар после аварии Ромена Грожана
11/18

Разбитый болид Ромена Грожана

Разбитый болид Ромена Грожана
12/18

Разбитый болид Ромена Грожана

Разбитый болид Ромена Грожана
13/18

Разбитый болид Ромена Грожана

Разбитый болид Ромена Грожана
14/18

Разбитый болид Ромена Грожана

Разбитый болид Ромена Грожана
15/18

Разбитый болид Ромена Грожана

Разбитый болид Ромена Грожана
16/18

Разбитый болид Ромена Грожана

Разбитый болид Ромена Грожана
17/18

Пожар после аварии Ромена Грожана

Пожар после аварии Ромена Грожана
18/18

Фотографии, сделанные сразу после аварии, демонстрируют, насколько велик был риск для гонщика. Болид пробил центральные брусья отбойника, при том что верхний брус сломан не был – таким образом, в отсутствие на автомобиле защитной дуги Halo гонщик наверняка получил бы тяжелые травмы.

 

Судьи объявили, что в связи с необходимостью восстановления отбойников гонка не возобновится как минимум до 18:00 московского времени. В итоге начало предстартовой процедуры было назначено на 18:35.

 

Motorsport.com ведет прямую текстовую трансляцию Гран При Бахрейна.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Ромен Грожан , Даниил Квят
Автор Кирилл Качнов

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