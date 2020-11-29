Контакт Квята и Грожана привел к серьезной аварии с пожаром и пробитым отбойником

Гран При Бахрейна на первом же круге был остановлен красными флагами из-за серьезной аварии на выходе из 3-го поворота.

В борьбе во второй половине пелотона пилоты начали толкаться и замедлились. Ромен Грожан попытался объехать соперников, не снижая скорость, сместился вправо – и налетел на автомобиль неудачного стартовавшего Даниила Квята. После чего болид вылетел в отбойник. И так как в этой точке трассы скорость автомобиля Ф1 составляет около 275 км/ч, удар получился очень сильным.

Если встроенный контент не отображается – обновите, пожалуйста, страницу.

При ударе автомобиль разломился надвое, причем передняя часть машины пробила отбойник и застряла в нем. Бензин, который вытек из топливной системы в момент удара, загорелся и стал причиной зрелищного пожара – впрочем, достаточно быстро локализованного пожарными.

Тем не менее, Грожану пришлось выбираться из болида, когда тот еще вовсю горел. Пилоту удалось сделать этот оперативно, после чего француз был отправлен в медицинский центр трассы.

Сначала поступила информация, что полученные гонщиком повреждения ограничились легкими ожогами рук и лодыжек. Чуть позже стало известно, что врачи не исключают возникновения трещин в ребрах пилота – и для более тщательного обследования гонщик был отправлен в ближайшую к трассе больницу.

Пожар после аварии Ромена Грожана 1 / 18 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Пожар после аварии Ромена Грожана 2 / 18 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Пожар после аварии Ромена Грожана 3 / 18 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Пожар после аварии Ромена Грожана 4 / 18 Разбитый болид Ромена Грожана 5 / 18 Разбитый болид Ромена Грожана 6 / 18 Разбитый болид Ромена Грожана 7 / 18 Разбитый болид Ромена Грожана 8 / 18 Разбитый болид Ромена Грожана 9 / 18 Пожар после аварии Ромена Грожана 10 / 18 Пожар после аварии Ромена Грожана 11 / 18 Разбитый болид Ромена Грожана 12 / 18 Разбитый болид Ромена Грожана 13 / 18 Разбитый болид Ромена Грожана 14 / 18 Разбитый болид Ромена Грожана 15 / 18 Разбитый болид Ромена Грожана 16 / 18 Разбитый болид Ромена Грожана 17 / 18 Пожар после аварии Ромена Грожана 18 / 18

Фотографии, сделанные сразу после аварии, демонстрируют, насколько велик был риск для гонщика. Болид пробил центральные брусья отбойника, при том что верхний брус сломан не был – таким образом, в отсутствие на автомобиле защитной дуги Halo гонщик наверняка получил бы тяжелые травмы.

Судьи объявили, что в связи с необходимостью восстановления отбойников гонка не возобновится как минимум до 18:00 московского времени. В итоге начало предстартовой процедуры было назначено на 18:35.

Motorsport.com ведет прямую текстовую трансляцию Гран При Бахрейна.