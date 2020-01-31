Стролл переименует Racing Point в Aston Martin после выкупа доли в компании

В пятницу утром канадский миллиардер, владелец команды Racing Point и отец гонщика Лэнса Стролла провел на лондонской фондовой бирже операцию выкупа акций.

Кроме того, сделка предусматривает инвестирование в Aston Martin 318 млн фунтов, что повышает общую сумму, которую получит компания, до 500 миллионов.

Уже объявлено о намерении Стролла-старшего с будущего сезона сменить название команды из Сильверстоуна на Aston Martin. Соглашение об этом заключено на 10-летний срок.

Лоуренс сказал: «После вложения 500 миллионов фунтов я намерен активно участвовать в работе совета директоров Aston Martin Lagonda, чтобы пересмотреть и улучшить каждый аспект операционной и маркетинговой деятельности компании. Я намерен и дальше инвестировать в разработку новых моделей и технологий, чтобы начать смещать баланс в пользу приоритета производства над закупками узлов.

Мы с партнерами уверены, что Aston Martin является одним из величайших люксовых автомобильных брендов. Я верю, что сочетание капитала и моего опыта в автомобильной индустрии и создании успешных глобальных брендов позволит раскрыть потенциал Aston Martin Lagonda».

На покупку пакета акций также претендовал китайский автопроизводитель Geely, уже владеющий брендами Lotus и Volvo, а также являющийся акционером Daimler. По сообщению пресс-службы лондонской биржи, детали договоренностей Стролла с Aston Martin были согласованы в четверг вечером на встрече совета директоров.

Сделка покупки реализуется через компанию Yew Tree Overseas Limited, которая выкупает 45,6 миллиона обычных акций Aston Martin Lagonda по цене 4 фунта стерлингов за штуку. Также в консорциум входят президент компании JCB Энтони Бэнфорд, бывший босс Power Corp Canada Эндрю Десмаре и фэшн-инвестор из Гонконга Стар Чу.

Общий 500-миллионный пакет инвестиций предусматривает быстрое вливание £55,5 млн от Стролла для повышения ликвидности компании. В заявлении Aston Martin Lagonda говорится, что этот шаг позволит «укрепить финансовые позиции для мгновенного укрепления ликвидности после неудовлетворительных бизнес-показателей по итогам 2019 года».

Серхио Перес и Лэнс Стролл будут выступать за Racing Point в сезоне-2020. Команда продолжит использовать силовые установки Mercedes.