Кому засчитают поул на этапах со спринтами? Ф1 объяснила

В Сильверстоуне, Монце и Сан-Паулу Формула 1 отойдет от канонов и впервые в своей истории проведет две гонки за уик-энд. Команды чемпионата согласовали формат, по которому квалификация пройдет в пятницу, по ее итогам гонщики займут места на старте 100-километрового заезда в субботу, а уж его результаты, в свою очередь, расставят машины на воскресной решетке.

В Ф1 всячески подчеркивают, что победу в спринте нельзя считать победой на Гран При – в субботу не будет церемонии подиума, а тройка лучших хоть и получит бонусные очки, но лишь в очень малом количестве: 3-2-1.

В статистике Ф1 будет отражен только воскресный победитель – важность этого подчеркивали многие пилоты.

Но уже после того, как формат был согласован, у поклонников гоночной статистики возник вопрос: а кого на таких Гран При считать победителем квалификации? Кого указывать в справочниках обладателем поула?

Понятно, что такой пилот может быть только один – но, в отличие от гонки, назвать его куда сложнее. Тот, кто выиграл реальную квалификацию в пятницу, вполне может в воскресенье стартовать и не первым. А субботний победитель, конечно, займет поул главной гонки, но справедливо ли называть его победителем квалификации?

Этот гордиев узел разрубил глава Ф1 Стефано Доменикали.

«Все очень просто, – объяснил итальянец в интервью AMuS. – С точки зрения статистики обладателем поула будет считаться гонщик, ставший сильнейшим в субботу. Точно так же у Гран При будет только один победитель – тот, кто выиграет в воскресенье.

Я хотел бы подчеркнуть, что в будущем мы не планируем использовать такой формат на каждом Гран При, это будет что-то вроде «Большого Шлема» в теннисе – только для избранных этапов календаря».

В теннисе ежегодно проводится множество турниров разного уровня, и спортсмены сами вправе выбирать, где выступать. Но четыре самых престижных – в Австралии, Франции, США и Великобритании – объединены в «Большой Шлем», где добиться победы особенно почетно. Кроме того, именно там начисляют самые щедрые рейтинговые очки.

Доменикали продолжил: «Давайте для начала посмотрим, как это работает. Если не попробовать, никогда не узнаешь, получится интереснее или нет. Как часто мы уже меняли квалификационный формат в прошлом? Цель всегда была в том, чтобы улучшить качество шоу. Именно так мы в итоге пришли к той схеме, которую используем сейчас».

Также глава Формулы 1 прокомментировал желание команд получить за участие в спринтах дополнительные выплаты.

«Мы провели собственные сравнения, – отметил Стефано. – Разница между традиционной квалификацией, где машина работает на пределе ради одного быстрого круга, и квалификационной гонкой не так велика. Пройденная дистанция по ходу всего уик-энда тоже оказывается практически равной.

Если ты просишь компенсации за что-то, то должен привести доказательства. Я думаю, всегда важно помнить и об общей картине. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос, но весьма показательно, что жалобы поступают прежде всего от больших команд. Надеюсь, окончательное решение в этом вопросе вскоре будет найдено, а все прочие вопросы и так уже полностью согласованы».

Ранее стало известно, что команды получат по 500 тысяч долларов за участие в трех спринтерских гонках.