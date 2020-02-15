«Кому-то придется помучиться со стиркой». Квят о своем новом комбинезоне

В 2020 году Даниил Квят будет выступать за свою прежнюю команду, но с новым именем AlphaTauri, с новой ливреей болида и в новом комбинезоне преимущественно белого цвета. На презентации машины AT01 россиянин рассказал о своем впечатлении от болида и поделился ожиданиями на сезон.

«Для меня это тоже новинка, я впервые вижу машину вживую, – цитирует Квята пресс-служба чемпионата. – Выглядит круто! Ну и комбинезон отличный, такой белый, элегантный. Придется помучится со стиркой, но это не проблема, по крайней мере не моя, я этим не занимаюсь. Но вообще, конечно, новая ливрея предназначена в первую очередь для зрителей. Надеюсь, нашим болельщикам она понравится.

Что касается меня, то уверяю вас, машина не только красивая, но и быстрая. Достаточно ли быстрая? Ответы на этот вопрос мы начнем получать уже на тестах в Барселоне. В субботу утром я сам впервые проедусь на ней по трассе в Мизано. Я же с Абу-Даби не садился за руль Формулы 1, так что несколько соскучился.

Задача очень простая. Надо понять, насколько мне комфортно в кокпите, что у машины с тормозами, поворачивает ли она вправо, когда я кручу руль вправо, и влево, когда я кручу влево. Ну и если она пройдет такой тест, то мы везем ее в Барселону. Это будет очень глубокий анализ… да ладно, шучу конечно».

Квят также пожалел о том, что в этом году программа предсезонных тестов будет на два дня короче: «Придется с работы на симуляторе сразу переходить к тестам. Я не сторонник сокращения тестовых дней и надеюсь в будущем их станет больше. Теперь предстоит плотно поработать. К счастью, технический регламент остался прежним, так что проблем быть не должно».