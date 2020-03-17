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Компанию-организатора Гран При России покидает ключевой сотрудник

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Компанию-организатора Гран При России покидает ключевой сотрудник
Автор:
, Редактор
17 мар. 2020 г., 08:20

Сергей Воробьев оставит пост заместителя гендиректора «Росгонок» 20 марта

Сергей Воробьев участвовал в подготовке и организации Гран При России с 2012 года. Именно он отвечал за международные взаимодействия, став первым в истории представителем России в Комиссии Формулы 1.

Воробьев был промоутером российского этапа Ф1, еще когда за его проведение отвечала компания «Центр Омега». С формированием компании «Росгонки» Сергей стал правой рукой возглавившего ее Алексея Титова, его ответственность распространилась и на другие соревнования, которые проводятся на «Сочи Автодроме».

Воробьев пришел в автоспорт в 2009 году, став директором по развитию трассы «Нижегородское кольцо». Позже он работал на Moscow Raceway и владивостокском «Прим-Ринге». 

Новое место работы Сергея, а также причины его ухода, в «Росгонках» не называют.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России Билеты
Автор Сергей Иванов

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