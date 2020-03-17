Компанию-организатора Гран При России покидает ключевой сотрудник

Сергей Воробьев участвовал в подготовке и организации Гран При России с 2012 года. Именно он отвечал за международные взаимодействия, став первым в истории представителем России в Комиссии Формулы 1.

Воробьев был промоутером российского этапа Ф1, еще когда за его проведение отвечала компания «Центр Омега». С формированием компании «Росгонки» Сергей стал правой рукой возглавившего ее Алексея Титова, его ответственность распространилась и на другие соревнования, которые проводятся на «Сочи Автодроме».

Воробьев пришел в автоспорт в 2009 году, став директором по развитию трассы «Нижегородское кольцо». Позже он работал на Moscow Raceway и владивостокском «Прим-Ринге».

Новое место работы Сергея, а также причины его ухода, в «Росгонках» не называют.