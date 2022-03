Компания «Уралкалий» потребует от Haas возмещения убытков

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

5 марта стало известно, что команда Haas разорвала контракт с титульным спонсором, российской фирмой «Уралкалий», и пилотом коллектива Никитой Мазепиным. Никита отмечал, что это решение было принято, несмотря на его желание и готовность подписать новый документ FIA, позволяющий пилотам из России и Белоруссии выступать только под нейтральным флагом.

Читайте также: FIA обязала гонщиков из России подписать заявления о нейтральности

Сообщается, что «Уралкалий» и сам Никита получили уведомление о расторжении соглашения в одностороннем порядке. В связи с этим компания посчитала данный шаг необоснованным и решила потребовать от Haas компенсации за понесенные потери.

В пресс-релизе команды указано следующее: «Компания... расценивает решение команды как необоснованное и считает, что спорт должен всегда оставаться вне политики и не подвергаться давлению со стороны внешних факторов.

С учетом вышеизложенного, "Уралкалий" планирует защищать свои интересы в соответствии с применимыми юридическими процедурами, в том числе оставляет за собой право инициировать судебное разбирательство и требовать возмещения существенных уплаченных за сезон 2022 года сумм, и понесенных убытков.

В связи с тем, что большая часть суммы за 2022 год по спонсорскому соглашению уже перечислена команде и соглашение прекращено Haas до первой гонки сезона 2022, обязательства Haas перед "Уралкалием" за 2022 год не исполнены. "Уралкалий" потребует незамедлительного возврата денежных средств. Возвращенные командой суммы и оставшаяся часть, которую планировалось использовать в рамках спонсорского контракта на 2022 год, будут направлены на создание фонда поддержки спортсменов “We Compete As One"».

Также на пресс-конференции, которая прошла 9 марта, Мазепин рассказал о деталях относительно учреждения нового фонда.

«Мы создадим фонд "We Compete As One", направленный на помощь спортсменам, которые по политическим причинам оказались не в состоянии участвовать в соревнованиях. Он будет спонсироваться "Уралкалием" на деньги, предназначенные для спонсорства в Ф1. Мы будем помогать найти работу, оказывать юридическую и психологическую помощь».

Читайте также: Haas пропустит утреннюю сессию на тестах в Бахрейне