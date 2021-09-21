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Формула 1 Новости Motorsport.com

Компания Pininfarina обновит дизайн трофея Autosport Awards

Иконическая премия получит новое воплощение

Компания Pininfarina обновит дизайн трофея Autosport Awards

Трофей премии Autosport Awards получит новый дизайн. Его разработает компания итальянская компания Pininfarina. Новый трофей будет представлен на 38-й церемонии вручения Autosport Awards, которая пройдет 19 декабря 2021 года в Лондоне. 

«Для нас честь, что нас пригласили модернизировать такой легендарный символ автоспорта, – сказал руководитель Pininfarina Сильвио Ангори. – Мы связаны с автоспортом более, чем 90 лет, и наш дизайн нового трофея поддерживает связь с историей и традицией спорта, а футуристичная форма будет напоминать нам, что нужно смотреть вперед. 

Для нас привилегия работать вместе с Motorsport Network над таким проектом, и мы надеемся сотрудничать с их исключительной командой и в будущем».

«Нам в удовольствие работать с Pininfarina над этим захватывающим проектом, – говорит президент Motorsport Network Джеймс Аллен. – Их современный и инновационный подходит идет с полным уважением к наследию Autosport Awards, в то же время придавая трофею свежий вид, в соответствие с высокими техническими стандартами автоспорта».

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