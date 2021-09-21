Компания Pininfarina обновит дизайн трофея Autosport Awards

Трофей премии Autosport Awards получит новый дизайн. Его разработает компания итальянская компания Pininfarina. Новый трофей будет представлен на 38-й церемонии вручения Autosport Awards, которая пройдет 19 декабря 2021 года в Лондоне.

«Для нас честь, что нас пригласили модернизировать такой легендарный символ автоспорта, – сказал руководитель Pininfarina Сильвио Ангори. – Мы связаны с автоспортом более, чем 90 лет, и наш дизайн нового трофея поддерживает связь с историей и традицией спорта, а футуристичная форма будет напоминать нам, что нужно смотреть вперед.

Для нас привилегия работать вместе с Motorsport Network над таким проектом, и мы надеемся сотрудничать с их исключительной командой и в будущем».

«Нам в удовольствие работать с Pininfarina над этим захватывающим проектом, – говорит президент Motorsport Network Джеймс Аллен. – Их современный и инновационный подходит идет с полным уважением к наследию Autosport Awards, в то же время придавая трофею свежий вид, в соответствие с высокими техническими стандартами автоспорта».