Компания Nike не позволила Ферстаппену выпустить коллекцию одежды
Американцам не понравилась идея чемпиона мира запустить собственный товарный знак Max 1
Макс Ферстаппен около года назад решил выпустить под собственной торговой маркой кепки и предметы одежды – учитывая популярность гонщика в Нидерландах, эта идея обещала принести солидную прибыль. Для проекта зарегистрировали торговую марку Max 1 – но именно этот выбор стал причиной сложностей.
Представители Nike обратились в комитет по интеллектуальной собственности Бенилюкса (объединения Бельгии, Нидерландов и Люксембурга) с требованием запретить Ферстаппену использовать этот бренд, так как он слишком похож на принадлежащую компании марку Air Max, которая, относится к той же группе товаров.
В конце февраля комитет вынес решение в пользу Nike. Теперь Максу придется искать для своей коллекции новое имя.
«Рассматриваемые товары частично идентичны и относятся к одному типу, – говорится в официальном решении. – Исходя из этих и других факторов, ведомство считает, что существует вероятность путаницы: потребители могут полагать, что товары, на которые распространяются упомянутые товарные знаки, могут относиться к экономически связанным компаниям».
Это поражение стало для Ферстаппена вторым в нынешнем сезоне: на Гран При Саудовской Аравии он уступил своему партнеру по Red Bull Серхио Пересу.
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