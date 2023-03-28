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Компания Nike не позволила Ферстаппену выпустить коллекцию одежды

Американцам не понравилась идея чемпиона мира запустить собственный товарный знак Max 1

Бьорн Смит
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Компания Nike не позволила Ферстаппену выпустить коллекцию одежды
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Макс Ферстаппен около года назад решил выпустить под собственной торговой маркой кепки и предметы одежды – учитывая популярность гонщика в Нидерландах, эта идея обещала принести солидную прибыль. Для проекта зарегистрировали торговую марку Max 1 – но именно этот выбор стал причиной сложностей. 

Представители Nike обратились в комитет по интеллектуальной собственности Бенилюкса (объединения Бельгии, Нидерландов и Люксембурга) с требованием запретить Ферстаппену использовать этот бренд, так как он слишком похож на принадлежащую компании марку Air Max, которая, относится к той же группе товаров. 

В конце февраля комитет вынес решение в пользу Nike. Теперь Максу придется искать для своей коллекции новое имя. 

«Рассматриваемые товары частично идентичны и относятся к одному типу, – говорится в официальном решении. – Исходя из этих и других факторов, ведомство считает, что существует вероятность путаницы: потребители могут полагать, что товары, на которые распространяются упомянутые товарные знаки, могут относиться к экономически связанным компаниям».

Это поражение стало для Ферстаппена вторым в нынешнем сезоне: на Гран При Саудовской Аравии он уступил своему партнеру по Red Bull Серхио Пересу. 

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