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Логотипы Gulf появились на машинах McLaren – многие это назвали этот событие знаковым, так как впервые подобное произошло еще в 1968 году.

С тех пор команда даже использовала специальную ливрею Gulf, которая очень понравилась болельщикам. Однако на этой неделе стало известно, что стороны решили не продолжать сотрудничество в новом сезоне.

Глава McLaren Зак Браун объяснил: «Сотрудничество с Gulf является одной из страниц истории McLaren Racing. Мы вместе прошли через множество славных моментов, включая особенную ливрею на Гран При Монако 2021 года.

И хотя сейчас партнерство подошло к естественному завершению, мы всегда будем рады вновь видеть старых друзей, как это уже случалось прежде».

Стоит отметить, что полвека назад альянс McLaren и Gulf тоже оказался недолгим: он взял старт в 1968 году и завершилось уже в 1973-м.