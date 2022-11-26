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Формула 1 Новость

Компания Gulf решила не продлевать спонсорский контракт с McLaren

Сотрудничество продлилось всего два с половиной года, но вышло запоминающимся

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Компания Gulf решила не продлевать спонсорский контракт с McLaren
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Логотипы Gulf появились на машинах McLaren – многие это назвали этот событие знаковым, так как впервые подобное произошло еще в 1968 году. 

С тех пор команда даже использовала специальную ливрею Gulf, которая очень понравилась болельщикам. Однако на этой неделе стало известно, что стороны решили не продолжать сотрудничество в новом сезоне. 

Глава McLaren Зак Браун объяснил: «Сотрудничество с Gulf является одной из страниц истории McLaren Racing. Мы вместе прошли через множество славных моментов, включая особенную ливрею на Гран При Монако 2021 года. 

И хотя сейчас партнерство подошло к естественному завершению, мы всегда будем рады вновь видеть старых друзей, как это уже случалось прежде». 

Стоит отметить, что полвека назад альянс McLaren и Gulf тоже оказался недолгим: он взял  старт в 1968 году и завершилось уже в 1973-м. 

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