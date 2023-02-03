Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Будучи неотъемлемой частью Формулы 1 на протяжении многих десятилетий XX века, Ford окончательно покинул спорт после сезона-2004, продав свою команду Jaguar Дитриху Матешицу.

В пятницу стало известно, что уже в скором будущем «Голубой овал» вернется в чемпионат мира. В день, когда состоится презентация Red Bull, концерн анонсировал планы возвращения, не раскрыв при этом никаких деталей.

Ранее в паддоке активно обсуждали возможность сотрудничества Ford и RBR, а в последнюю неделю гоночные СМИ наперебой публиковали слухи, что Red Bull выбрала местом презентации Нью-Йорк именно для объявления о начале нового партнерства.

Церемония представления новой машины RB19 стартовала в 17:00 по московскому времени, так что ждать осталось недолго – хотя и так почти не осталось сомнений, что именно там стороны объявят о старте сотрудничества.

Но пока официально можно говорить лишь о запуске новой программы Ford в Формуле 1.

Обновление: Официально: Ford начнет сотрудничество с Red Bull и AlphaTauri с 2026 года

«Это старт новой захватывающей главы в нашей гоночной истории, – цитирует пресс-служба исполнительного президента компании Билла Форда. – Все началось, когда мой прадед выиграл гонку, и это помогло дать старт нашей компании.

Ford возвращается на вершину автоспорта, поддерживая традицию инноваций, стабильности и электрических технологий, которые теперь сможет демонстрировать на одной из самых популярных площадок».

Решение Ford явно стало прямым следствием роста популярности Ф1 в Америке. В новом сезоне страна примет сразу три Гран При, а в пелотоне появится пилот из США Логан Сарджент.

Выбор компании поддержал глава Ф1 Стефано Доменикали, слова которого также есть в официальном сообщении.

«Это замечательная новость для спорта, – заметил итальянец. – Мы рады, что число невероятных автомобильных партнеров Формулы 1 пополнила еще одна компания.

Ford – это глобальный бренд с невероятным наследием в гонках и автомобильном мире. Они увидели огромную ценность, которую представляет наша платформа с более чем полумиллиардом поклонников по всему миру».

Двигатели Ford одержали в Формуле 1 в общей сложности 176 побед – это третий результат в истории, уступающий только Ferrari и Mercedes. Команды, выступающие на моторах американского производителя, десять раз выигрывали Кубок конструкторов, и х гонщики завоевали 13 чемпионских титулов.