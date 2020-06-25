Первый уик-энд после долгих месяцев карантина Формула 1 проведет по особым, гораздо более строгим правилам.

Каждая команда сможет задействовать на трассе Гран При только 80 сотрудников, которые не только обязаны использовать средства защиты, но и не вправе общаться с коллегами из других коллективов.

Пока никто точно не знает, какими получится два первых Гран При на «Ред Булл Ринге», но именно они зададут тон последующим гонкам и позволят нужным образом скорректировать протокол этапов.

Между тем, компания Brembo решила вовсе не посылать своих инженеров в Шпильберг. Производитель компонентов тормозной системы объяснил это тем, что прежде его сотрудники не были закреплены за конкретной командой – они переходили из одной в другую, помогая решать возникающие вопросы.

В нынешней ситуации подобное количество контактов является нежелательным, кроме того, каждая команда Ф1 была бы вынуждена формально включить инженеров Brembo в свой «список 80», чтобы те просто имели право войти в боксы. Ради этого пришлось бы жертвовать собственными сотрудниками.

Учитывая все это, производитель тормозов решил создать «удаленные боксы» на своей базе в Бергамо, откуда проводить консультации по видеосвязи со всеми, кому это необходимо.

Бригада под руководством Марио Альмондо наладит каналы телеметрии и сможет в режиме реального времени отслеживать нужные параметры на машинах, что позволит оперативно готовить рекомендации. Не исключено, отметили в компании, что такой подход окажется даже более эффективным, чем традиционный – потому есть вероятность, что его сохранят и в будущем.