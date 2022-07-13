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Формула 1 Новость

Комментатора Ф1 отстранили от работы за оскорбление пилота в прямом эфире

Бельгиец Лионель Фруассар наговорил лишнего по ходу трансляции гонки в Шпильберге – и остался без работы

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Комментатора Ф1 отстранили от работы за оскорбление пилота в прямом эфире
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Фруассар, который работал для телеканала RTBF Sport, назвал гонщика Aston Martin Лэнса Стролла «аутистом» по ходу воскресного эфира. Его коллега Гаэтан Виньерон попробовал исправить ситуацию, быстро сказав: «Это чересчур грубо. Ты заходишь слишком далеко».

Но Фруассар продолжил настаивать на своем: «Честно, но это же так и есть».

Возможно, ситуация не привлекла бы большого внимания, но именно у RTBF Sport берет комментарии на французском языке F1 TV. В итоге реплику незадачливого комментатора услышали многие, что стало поводом для многочисленных жалоб в социальных сетях.

Сетевое издание GPFans публикует официальное заявление телеканала об отстранении Фруассара от работы.

«RTBF решительно осуждает слова, использованные в воскресенье, 10 июля, в прямом эфире комментатором-экспертом Гран При Австрии Лионелем Фруассаром, – говорится в документе. – Связывать манеру общения гонщика с аутизмом было неуместно, это совершенно не соответствует ценностям RTBF.

Уже дан старт внутреннему разбирательству, в рамках которого будут выслушаны все имеющие отношение к этой истории. Его цель в том, чтобы установить причины случившегося.

До завершения разбирательства RTBF больше не будет привлекать к работе упомянутого комментатора-эксперта».

Лэнс Стролл занял по итогам Гран При Австрии 13-е место. 

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