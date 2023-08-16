Комментатор Sky предложил отстранить FIA от управления Формулой 1

В настоящий момент власть в Формуле 1 разделена на две ветви. FIA определяет правила и следит за их соблюдением, тогда как Liberty Media занимается коммерческими делами. Ключевые вопросы решаются посредством Комиссии Ф1, куда входят представители обеих ветвей, а также команд чемпионата.

После того, как недавно президентом FIA был избран Мохаммед Бин Сулайем, он попытался усилить роль федерации, но в итоге вынужден был на время отступить, отказавшись от попыток установить свой контроль над Ф1.

По мнению комментатора Sky F1 Дэвида Крофта, в современных реалиях баланс сил следует еще больше сдвинуть в сторону Liberty, чтобы исключить противостояния и беспрепятственно развивать спорт в правильном для него направлении.

«Первое и самое главное – я бы лишил FIA права разрабатывать регламент, – сказал британец в подкасте Sky F1, когда его спросили, что бы он изменил в Ф1. – Сейчас этот вопрос является проблемой для Liberty. Они не могут влиять на правила. Ну то есть могут, так как представлены в Комиссии, но разрабатывают их все равно не они, а FIA.

Мне кажется, для Ф1 пришло время избываться от этой системы двойного управления».

Крофт продолжил: «Нынешний регламент выглядит весьма неплохо. Как известно, инициатором его введения была как раз Ф1, а не FIA.

Нам важно думать о зрелищности, о качества шоу. И маркетинг сейчас бывает более важен, чем инженерные вопросы. Хотя, конечно, тут необходим баланс».

Ведущий Sky TV Дэвид Крофт Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

При этом комментатор согласился, что у Liberty тоже должен быть какой-то противовес. Он привел в качестве примера процесс постоянного расширения календаря.

«Гонок становится все больше, если учитывать спринты, – объяснил Дэвид. – Лично я считаю, что мы уже достигли предела. Мне кажется, больше их точно не нужно. Может быть, даже поменьше. Сейчас у нас 24 этапа – пожалуй, даже это уже перебор.

С таким количеством гонок мы вынуждены просить у болельщиков отдавать нам слишком много своего времени. Хотя мне понятно, почему это происходит».