Комментатор гонок отослал проект календаря боссам Ф1

После официального решения о переносе Гран При Канады новый чемпионат Ф1 сможет провести первую гонку не раньше конца июня, хотя общее мнение склоняется к тому, что лучше всего будет начать борьбу в середине июля в Сильверстоуне. Помимо прочего, это станет данью истории Ф1 в год 70-летия чемпионата. Ведь самый первый этап чемпионата в 1950 году прошел именно на этой британской трассе.

Тем временем Олав Мол, который уже много лет комментирует Формулу 1 на голландском канале Ziggo Sport, не просто высказал собственные идеи о календаре сезона-2020, но и направил их руководителям спорта. Об этом он рассказал в подкасте F1 Aan Tafel.

«Все надеются, что получится провести [обещанные главой Ф1 Чейзом Кэри] 15 гонок, – сказал Мол. – Но если учесть развитие кризиса и приостановленную продажу билетов, такой план выглядит как минимум очень амбициозным.

Это также оказывает давление на команды, которым надо планировать графики и иметь возможность решать логистические вопросы.

Потому в [прошлую] пятницу я написал им письмо. В нем я поддерживаю идеи Мартина Брандла. Думаю, лучше всего будет начать в Сильверстоуне. Большинство команд и так поблизости от него, так что не потребуется долгих переездов.

Про остаток сезона тоже надо думать, исходя из логистики. Как по мне, следом можно отправиться в Голландию, а продолжить этапами в Бельгии, Франции, Испании, Италии, Венгрии и Австрии. Правила говорят, что чемпионат состоится, если есть восемь гонок.

То есть нужно растягивать календарь как можно дальше, избегая дальних поездок, особенно в начале».