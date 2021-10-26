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Формула 1 / Гран При США Новости

Комментатор Ф1 раскритиковал ВИП-гостей Гран При за надменность

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Мартин Брандл остался очень недоволен тем, как приглашенные звезды вели себя на стартовом поле перед гонкой в Остине

Комментатор Ф1 раскритиковал ВИП-гостей Гран При за надменность

Мартин Брандл традиционно проводит предстартовое шоу на этапах Ф1 для канала Sky Sports, перемещаясь по решетке и общаясь с пилотами, боссами команд и гостями этапа. Благодаря авторитету британца, который дебютировал в качестве комментатора и эксперта еще в 1997 году – сразу после завершения карьеры, – ему практически не отказывают в ответах даже главные звезды чемпионата. 

Однако на Гран При США, где решетка была столь же многолюдна, как в доковидные времена, у Брандла произошел неприятный эпизод с исполнительницей рэпа Меган Ти Сталлион (на фото). Местная поп-дива лишь фыркнула, когда Мартин попытался задать ей вопрос, а огромный амбал-охранник просто оттолкнул британца и его оператора. 

Один из сопровождающих прямо сказал Брандлу: «Тебе не стоит так вести себя». Все это зрители могли видеть в прямом эфире. 

В понедельник Мартин выразил свое отношение к случившемуся в твиттeре. 

«Я и прежде ощущал прессинг на стартовой решетке, – написал он. – Но это потому, что там были Сенна, Прост, Шумахер, Мэнселл, Пике и другие (британец имеет в виду годы своих выступлений в Ф1 – прим.ред.).

Меня не волнуют охранники, которые выходят на стартовое поле впервые в жизни. В конце концов, у каждого своя работа. Но им бы стоило немного поучиться, как уважительно вести себя на нашей территории». 

Меган Ти Сталлион оказалась не единственной, кто отказал корреспонденту Sky Sports в мини-интервью перед Гран При США. Звезда тенниса Серена Уильямс тоже не стала отвечать на его вопросы. 

Брандл блистательно отреагировал на ситуацию: «Похоже, тут двойная ошибка».

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